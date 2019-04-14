Эксперты заявляют о системном кризисе в российской космонавтике

Специалисты же заявляют, что это не так. Вадим Лукашевич, независимый эксперт по космонавтике, кандидат технических наук - также заявляет о системном кризисе и поясняет, что у первых лиц России нет понимания, зачем вообще нужна космонавтика и что это дает. Он также уверен, что даже если заменить главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, то ничего не изменится.