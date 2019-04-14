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Эксперты заявляют о системном кризисе в российской космонавтике

14 апреля 2019, 07:31
Фото: pixabay.com
В пятницу, 12 апреля, отмечали День космонавтики, в связи с этим праздником эксперты высказались по поводу того, как обстоят дела в этой отрасли в России.

По мнению большинства из них - системный кризис в российской космонавтике, это уже вполне официальная вещь. Они также напомнили о подобном заявлении руководителя Роскосмоса, которое было сделано в 2010-2011 годах. О том, что кризис в сфере закончен, Дмитрий Рогозин пока не говорил.

При этом подавляющее большинство россиян (76%) считают, что Россия является лидером в освоении космоса.

Специалисты же заявляют, что это не так. Вадим Лукашевич, независимый эксперт по космонавтике, кандидат технических наук - также заявляет о системном кризисе и поясняет, что у первых лиц России нет понимания, зачем вообще нужна космонавтика и что это дает. Он также уверен, что даже если заменить главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, то ничего не изменится.

Ранее Дмитрий Рогозин заявлял, что средств на отечественную космонавтику не хватает, в то же время Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказывал ранее о том, что очень много средств разворовывается, речь идет о миллиардах рублей.

По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, американская компания SpaceX уже активно вытесняет Россию с рынков космических технологий, на которых она раньше лидировала десятилетиями, сообщают Новые Известия.

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