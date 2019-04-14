Эксперты заявляют о системном кризисе в российской космонавтике

По мнению большинства из них - системный кризис в российской космонавтике, это уже вполне официальная вещь. Они также напомнили о подобном заявлении руководителя Роскосмоса, которое было сделано в 2010-2011 годах. О том, что кризис в сфере закончен, Дмитрий Рогозин пока не говорил.
При этом подавляющее большинство россиян (76%) считают, что Россия является лидером в освоении космоса.
Специалисты же заявляют, что это не так. Вадим Лукашевич, независимый эксперт по космонавтике, кандидат технических наук - также заявляет о системном кризисе и поясняет, что у первых лиц России нет понимания, зачем вообще нужна космонавтика и что это дает. Он также уверен, что даже если заменить главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, то ничего не изменится.
Ранее Дмитрий Рогозин заявлял, что средств на отечественную космонавтику не хватает, в то же время Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказывал ранее о том, что очень много средств разворовывается, речь идет о миллиардах рублей.
По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, американская компания SpaceX уже активно вытесняет Россию с рынков космических технологий, на которых она раньше лидировала десятилетиями, сообщают Новые Известия.