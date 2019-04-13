Черную икру в Астрахань везут из Китая. 1 кг продукта подешевел в 2 раза

Стоимость 1 кг икры оценивается в $276. Это почти в 2 раза меньше чем в 2012 году. Продукция крупных ферм Китая считается качественной. Эксперты полагают, что мировой рынок чёрной икры через 5 лет вырастет до $0,5 млрд. В этом отношении производство в России теряет свою актуальность на фоне роста поставок крупных производителей других стран.