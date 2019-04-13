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Черную икру в Астрахань везут из Китая. 1 кг продукта подешевел в 2 раза

13 апреля 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Китай постепенно становится главным игроком на рынке чёрной икры во всём мире. Аналитики прогнозируют, что в ближайшем будущем продукт может перестать быть деликатесом.

Ранее большинство потребителей считали, что основное производство чёрной икры расположено в РФ и Иране, но с 2012 по 2017 год Китай увеличил объемы экспорта в 5 раз. По данным «Новых известий», данный продукт наводняет рынки во всём мире. Цены на икру постепенно идут вниз.

Китайские производители разводят рыбу на специализированных фермах и продают по более низкой цене.

С другой стороны заполняется пустота сильного падения популяции осетринных за последние 20 лет.

Только одна китайская корпорация Kaluga Queen производит до 30% черной икры в мире. В 2019 году ожидаются поставки в размере 100 тонн. Сами китайцы готовы потреблять до 100 тонн этого продукта ежегодно.

Стоимость 1 кг икры оценивается в $276. Это почти в 2 раза меньше чем в 2012 году. Продукция крупных ферм Китая считается качественной. Эксперты полагают, что мировой рынок чёрной икры через 5 лет вырастет до $0,5 млрд. В этом отношении производство в России теряет свою актуальность на фоне роста поставок крупных производителей других стран.

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#Новости#Китай#Производство#Продукты#Александр Мязин#Экономика
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