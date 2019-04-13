Александр Моор: Эти люди готовили в Тюмени теракт

«Мы привыкли к тому, что живём в Сибири и многие проблемы современного мира просто не доходят до нас. Вчера в городе Тюмени прошла реальная контртеррористическая операция. Были ликвидированы два боевика, присягнувшие запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Эти люди готовили в Тюмени теракт», - отметил Моор.
Накануне в 21 часа 56 минут в Тюмени началась контртеррористическая операция, в результате которой были нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление бандиты, связанные с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.