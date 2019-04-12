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Зарплата главного пристава Ямала выросла на 500 тыс. рублей за год

12 апреля 2019, 13:03
Фото: Фото с сайта УФССП Ямала
Руководитель УФССП России по Ямало-Ненецкому автономному округу Евгений Смирнов в 2018 году заработал 2,34 млн рублей. Такие сведения содержатся в опубликованной декларации о доходах.
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Ямал

Главный судебный пристав Ямала пользуется квартирой, площадью 58,1 кв. м, вместе с женой. Им принадлежат земельный участок в 750 кв. м, приусадебный участок 2500 кв. м, а также жилой дом (28,6 кв. м) и сарай.

У его супруги также есть квартира площадью 36 кв. м. Автомобиль в семье записан на жену - Mitsubishi Pajero. За год она успела избавиться от KIA Soul и заработала 2,18 млн рублей.

С 2017 года зарплата Смирнова за год выросла на 500 тыс. рублей.

Замруководителя службы Юлия Синицына получила за год 853 тыс. рублей. Заместитель Иван Иванина получил зарплату за год в размере 1,87 млн рублей. Зам Смирнова Александр Загайнов заработал за год 1,9 млн рублей.

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