Зарплата главного пристава Ямала выросла на 500 тыс. рублей за год

Главный судебный пристав Ямала пользуется квартирой, площадью 58,1 кв. м, вместе с женой. Им принадлежат земельный участок в 750 кв. м, приусадебный участок 2500 кв. м, а также жилой дом (28,6 кв. м) и сарай.
У его супруги также есть квартира площадью 36 кв. м. Автомобиль в семье записан на жену - Mitsubishi Pajero. За год она успела избавиться от KIA Soul и заработала 2,18 млн рублей.
С 2017 года зарплата Смирнова за год выросла на 500 тыс. рублей.
Замруководителя службы Юлия Синицына получила за год 853 тыс. рублей. Заместитель Иван Иванина получил зарплату за год в размере 1,87 млн рублей. Зам Смирнова Александр Загайнов заработал за год 1,9 млн рублей.