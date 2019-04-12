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За недолив бензина Росстандарт предлагает штрафовать на миллионы рублей

12 апреля 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Эксперт топливного рынка Андрей Гордеев предполагает, что если в Госдуме примут оборотные штрафы за недолив бензина на АЗС - это повысит дисциплину заправщиков и защитит интересы потребителей.

По его словам, необходимо сделать нерентабельными подобные махинации с бензином. Между тем, по данным «Новых известий», в сельской местности заправщики активно размешивают бензин, используют химические добавки. Принуждение к нормальной работе организаций может вызвать рост цен.

По данным главы Росстандарта, текст закона уже готов. Он проходит межведомственное обсуждение. Предполагается, что законопроект могут рассмотреть в Госдуме на осенней сессии. В результате заправщики могут получить штрафы за недолив бензина в размере 1% от годовой выручки. При повторном нарушении сумма возрастет до 3% в случае расхождения показателей от 5%.

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#Новости#Штрафы#Бензин#Александр Мязин#Экономика
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