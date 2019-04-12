За недолив бензина Росстандарт предлагает штрафовать на миллионы рублей

По данным главы Росстандарта, текст закона уже готов. Он проходит межведомственное обсуждение. Предполагается, что законопроект могут рассмотреть в Госдуме на осенней сессии. В результате заправщики могут получить штрафы за недолив бензина в размере 1% от годовой выручки. При повторном нарушении сумма возрастет до 3% в случае расхождения показателей от 5%.