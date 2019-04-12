Официальные доходы уральского полпреда Цуканова за год упали в четыре раза

В 2017 году, находясь на должности помощника президента России по вопросам местного самоуправления, Цуканов заработал 41,2 млн за год.
У уральского полпреда в собственности мотоцикл Harley-Davidson, два земельных участка, дом площадью 146 кв. м, квартира на 110 квадратов, а также гараж и производственная база.
Супруга Николая Цуканова в 2018 заработала 17,4 млн рублей. У нее задекларирован мотоцикл Harley-Davidson, а также автомобили Mercedes-Benz GL 350 и Mercedes-Benz Sprinter. Жена полпреда также владеет земельными участками в России и производственными объектами.
Николай Цуканов был назначен полпредом в Уральском федеральном округе в июне 2018 года. Он заменил Игоря Холманских, представлявшего президента на Урале с 2012 года.
Экс-губернатор Калининградской области (2010-2016 годы) Николай Цуканов также ранее был полпредом в Северо-Западном федеральном округе. В 2017-2018 занимал пост помощника президента по вопросам местного самоуправления.