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Официальные доходы уральского полпреда Цуканова за год упали в четыре раза

12 апреля 2019, 15:26
Фото: kremlin.ru
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в 2018 году заработал 10,1 млн рублей, такие сведения содержатся в его декларации, опубликованной сегодня на сайте правительства.
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Тюмень

В 2017 году, находясь на должности помощника президента России по вопросам местного самоуправления, Цуканов заработал 41,2 млн за год.

У уральского полпреда в собственности мотоцикл Harley-Davidson, два земельных участка, дом площадью 146 кв. м, квартира на 110 квадратов, а также гараж и производственная база.

Супруга Николая Цуканова в 2018 заработала 17,4 млн рублей. У нее задекларирован мотоцикл Harley-Davidson, а также автомобили Mercedes-Benz GL 350 и Mercedes-Benz Sprinter. Жена полпреда также владеет земельными участками в России и производственными объектами.

Николай Цуканов был назначен полпредом в Уральском федеральном округе в июне 2018 года. Он заменил Игоря Холманских, представлявшего президента на Урале с 2012 года.

Экс-губернатор Калининградской области (2010-2016 годы) Николай Цуканов также ранее был полпредом в Северо-Западном федеральном округе. В 2017-2018 занимал пост помощника президента по вопросам местного самоуправления.

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