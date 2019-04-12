Официальные доходы уральского полпреда Цуканова за год упали в четыре раза

Супруга Николая Цуканова в 2018 заработала 17,4 млн рублей. У нее задекларирован мотоцикл Harley-Davidson, а также автомобили Mercedes-Benz GL 350 и Mercedes-Benz Sprinter. Жена полпреда также владеет земельными участками в России и производственными объектами.