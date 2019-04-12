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«Новатэк» получил прибыль в 232 млрд и просит у России еще больше денег

12 апреля 2019, 11:24
Фото: pixabay.com
В ближайшее время корпорация «Новатэк» заплатит рекордные дивиденды своим акционерам. Прибыль независимого поставщика газа растет, но компания прости миллиарды из российского фонда национального благосостояния.

Акционеры «Новатэка» получат почти 17 рублей дивидендов на 1 акцию по результатам работы за 2018 год. С учётом промежуточных выплат, собственники должны получить 26 рублей на акцию. Это на 74% больше, чем в 2017 году.

Иными словам акционеры получат 79 млрд рулей. При этом годовая прибыль «Новатэка» составила 232 млрд. 23 апреля должно состоятся собрание акционеров.

Между тем газовый гигант активно выбивает деньги из федерального бюджета России. В частности «Ямал СПГ» получил в 2015 году 150 млрд рублей на развитие из ФНБ. Более того, появилась новость о выделении субсидий на 53 млрд рублей приморской верфи «Звезда» для строительства газовозов для «Арктик СПГ-2». В начале марта Минфин предложил направить 112 млрд рублей из проекта магистрали Москва — Казань на строительство терминала «Утренний» для завода «Арктик СПГ-2». Данные средства должны пойти на покрытие дефицита финансирования строительства терминала.

По данным Газпрома, бюджет мог недополучить около 30 млрд рублей из-за продажи газа «Ямал СПГ» на рынке Европы.

На фоне сокращения бюджетный трат и острых вопросов в социальной политике России финансовая помощь процветающей газовой компании выглядит странной тенденцией.

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#Новости#Дивиденды#Миллиардер#НОВАТЭК#Александр Мязин#Экономика
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