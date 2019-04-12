«Новатэк» получил прибыль в 232 млрд и просит у России еще больше денег

Между тем газовый гигант активно выбивает деньги из федерального бюджета России. В частности «Ямал СПГ» получил в 2015 году 150 млрд рублей на развитие из ФНБ. Более того, появилась новость о выделении субсидий на 53 млрд рублей приморской верфи «Звезда» для строительства газовозов для «Арктик СПГ-2». В начале марта Минфин предложил направить 112 млрд рублей из проекта магистрали Москва — Казань на строительство терминала «Утренний» для завода «Арктик СПГ-2». Данные средства должны пойти на покрытие дефицита финансирования строительства терминала.