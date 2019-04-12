На турбазе на тюменца упало дерево

Один из отдыхающих получил перелом поясничных позвонков, а также рану, причинившую легкий вред здоровью. Был суд, который постановил руководству базы отдыха выплатить пострадавшему 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Руководство турбазы не спешило возмещать моральный вред, тогда судебные приставы арестовали транспорт и счета организации. Эта мера подействовала. Задолженность была полностью погашена.
Инцидент произошел во время сильного ветра. Сотрудники базы отдыха, зная о предстоящем резком ухудшении погодных условий, не только не предупредили об этом клиентов, но и продолжали принимать новых отдыхающих.
Ветер усилился, и на беседку с клиентами турбазы упало дерево. По заключению судебно-медицинского эксперта, в результате несчастного случая пострадавший получил перелом поясничных позвонков.