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На британском кинофестивале покажут тюменский фильм «Лестница Шустера»

12 апреля 2019, 06:45
Фото: pixabay.com
Тюменский фильм «Лестница Шустера», режиссером которого стал Владимир Дровален, а сценаристом Игорь Варкин, покажут на британском кинофестивале «Lift-Off Sessions April 2019».
Сюжет
Тюмень

По словам Владимира Дровалена, то, что картину отобрали для показа в конкурсной программе, дает надежду на привлечение внимания как европейских дистрибьюторов, так и дистрибьюторов британской киностудии Pinewood Studios, которая и организует фестиваль.

Сюжет фильма «Лестница Шустера» строится вокруг фотографа Йозефа Шустере, который снимал добропорядочных тюменцев, заключенных тобольской тюрьмы, Приполярный Урал для книги Менделеева, также он запустил в Тюмени кинематограф.

Несмотря на то, что Йозеф Шустер был фотографом, его самого нет ни на одном известном снимке, он так и остался загадкой для потомков.

О Йозефе Шустере создатели фильма, по их словам, узнали, когда погрузились в историю евреев в Сибири.

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