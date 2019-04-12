На британском кинофестивале покажут тюменский фильм «Лестница Шустера»

По словам Владимира Дровалена, то, что картину отобрали для показа в конкурсной программе, дает надежду на привлечение внимания как европейских дистрибьюторов, так и дистрибьюторов британской киностудии Pinewood Studios, которая и организует фестиваль.
Сюжет фильма «Лестница Шустера» строится вокруг фотографа Йозефа Шустере, который снимал добропорядочных тюменцев, заключенных тобольской тюрьмы, Приполярный Урал для книги Менделеева, также он запустил в Тюмени кинематограф.
Несмотря на то, что Йозеф Шустер был фотографом, его самого нет ни на одном известном снимке, он так и остался загадкой для потомков.
О Йозефе Шустере создатели фильма, по их словам, узнали, когда погрузились в историю евреев в Сибири.