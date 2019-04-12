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Минздрав заявил о росте зарплат врачей на 32% за 2018 год

12 апреля 2019, 12:07
Фото: pixabay.com
Минздрав РФ не подтверждает информацию о том, что в трети больниц в стране заработное платы ниже средних по региону. Более того, в данном случае не учитываются индивидуальные факторы.

Пресс-служба ведомства прокомментировала материал РБК, где утверждалось, что в 1/3 больниц России зарплаты гораздо ниже средней по региону. Расчеты, которые были указанны в статье не отражают реальной ситуации.

В частности средняя зарплата работника в большей степени зависит от квалификации, объемов выполненных работ и условий труда.

В Минздраве отметили, что за 2018 год средний рост заработной платы медработников составил 32% у врачей (до 75 тыс. рублей) и на 22% у среднего медперсонала (почти 37 тыс. рублей). Увеличение выплат зафиксировано во всех 85 регионах.

Ранее в СМИ сообщили, что в более чем в ста больницах России зарплаты снизились.

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#Новости#Зарплаты#Минздрав#Александр Мязин#Общество
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