Минздрав заявил о росте зарплат врачей на 32% за 2018 год

Минздрав РФ не подтверждает информацию о том, что в трети больниц в стране заработное платы ниже средних по региону. Более того, в данном случае не учитываются индивидуальные факторы.

Пресс-служба ведомства прокомментировала материал РБК, где утверждалось, что в 1/3 больниц России зарплаты гораздо ниже средней по региону. Расчеты, которые были указанны в статье не отражают реальной ситуации. В частности средняя зарплата работника в большей степени зависит от квалификации, объемов выполненных работ и условий труда. В Минздраве отметили, что за 2018 год средний рост заработной платы медработников составил 32% у врачей (до 75 тыс. рублей) и на 22% у среднего медперсонала (почти 37 тыс. рублей). Увеличение выплат зафиксировано во всех 85 регионах. Ранее в СМИ сообщили, что в более чем в ста больницах России зарплаты снизились. Материалы по теме Зарплаты врачей России выросли, но около трети из них сократили