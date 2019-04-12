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Эксперты обсудили тюменский «зеленый бренд»

12 апреля 2019, 04:19
Фото: pixabay.com
Поручение создать «зеленый бренд» экологически чистой продукции дал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В производстве подобных товаров должны применяться только безопасные для здоровья технологии.
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Тюмень

По оценкам экспертов, Россия может претендовать на 10% мирового рынка органических продуктов к 2025 году.

В августе 2018 года Путин подписал закон, регламентирующий производство органической продукции. Документ вводит в законодательство понятия «органическая продукция», «производители органической продукции» и «органическое сельское хозяйство». Также он регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации таких продуктов. Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Готова ли Тюменская область производить «зеленый бренд» - обсудили в клубе экспертов, который собрался в «Сибинформбюро». За круглым столом собрались чиновники и сами производители.

У каждого участника свое понимание «зеленого бренда», но все едины в том, что эко-продукция - честная, чистая, полезная. В последние годы в регионе активно продвигают правильное и полезное питание, а добросовестные товаропроизводители выдают качественную продукцию, соответствующую «зеленому бренду». «Мы заинтересованы в своем покупателе», - поясняют они.

«Я бы не стал делить: это питание полезное и здоровое, а это – не полезное и не здоровое. Я могу с полной ответственностью сказать про тюменскую продукцию: все производимое в регионе, допущенное к реализации в магазинах, общепите и т.д., соответствует требованиям. Именно поэтому нашим производителям достаточно легко находить контакты на поставку продукции за пределы Тюменской области и России»,- прокомментировал ситуацию Владимир Чейметов, заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области.

По мнению заместителя губернатора, новый закон поможет сформировать четкие требования и критерии.

«Замечательно, что появился закон, - считает Владимир Чейметов. - О чем он? О производстве продуктов питания, обеспечивающих хорошее, положительное, здоровое состояние для человека и для экологии. В это понятие каждый вкладывал свое определение. Делал то, что считал нужным, чтобы поставить на свою продукцию эмблему «био», «эко» и т. д., ориентировался на стандарты в Евросоюзе, пытался выстроить свою технологию производства под эти стандарты».

Другие участники дискуссии также поддержали появление закона, который направлен на разделение качественной продукции и фальсификата.

Какие риски возможны при его реализации? Первое - удорожание продукции. Опрос показал, что горожане готовы платить больше, будучи уверенными, что продукция натуральная. Но проголосуют ли они рублем, когда дойдет до дела?

Второй момент - это более короткий срок годности. Возможно, что будут развиваться новые формы реализации, в том числе продукты под заказ.

В целом же тюменские производители готовы пройти необходимые процедуры и выпускать товары под «зеленым брендом».

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