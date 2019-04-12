Эксперты обсудили тюменский «зеленый бренд»

«Замечательно, что появился закон, - считает Владимир Чейметов. - О чем он? О производстве продуктов питания, обеспечивающих хорошее, положительное, здоровое состояние для человека и для экологии. В это понятие каждый вкладывал свое определение. Делал то, что считал нужным, чтобы поставить на свою продукцию эмблему «био», «эко» и т. д., ориентировался на стандарты в Евросоюзе, пытался выстроить свою технологию производства под эти стандарты».