Эксперты обсудили тюменский «зеленый бренд»

По оценкам экспертов, Россия может претендовать на 10% мирового рынка органических продуктов к 2025 году.
В августе 2018 года Путин подписал закон, регламентирующий производство органической продукции. Документ вводит в законодательство понятия «органическая продукция», «производители органической продукции» и «органическое сельское хозяйство». Также он регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации таких продуктов. Закон вступит в силу 1 января 2020 года.
Готова ли Тюменская область производить «зеленый бренд» - обсудили в клубе экспертов, который собрался в «Сибинформбюро». За круглым столом собрались чиновники и сами производители.
У каждого участника свое понимание «зеленого бренда», но все едины в том, что эко-продукция - честная, чистая, полезная. В последние годы в регионе активно продвигают правильное и полезное питание, а добросовестные товаропроизводители выдают качественную продукцию, соответствующую «зеленому бренду». «Мы заинтересованы в своем покупателе», - поясняют они.
«Я бы не стал делить: это питание полезное и здоровое, а это – не полезное и не здоровое. Я могу с полной ответственностью сказать про тюменскую продукцию: все производимое в регионе, допущенное к реализации в магазинах, общепите и т.д., соответствует требованиям. Именно поэтому нашим производителям достаточно легко находить контакты на поставку продукции за пределы Тюменской области и России»,- прокомментировал ситуацию Владимир Чейметов, заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области.
По мнению заместителя губернатора, новый закон поможет сформировать четкие требования и критерии.
«Замечательно, что появился закон, - считает Владимир Чейметов. - О чем он? О производстве продуктов питания, обеспечивающих хорошее, положительное, здоровое состояние для человека и для экологии. В это понятие каждый вкладывал свое определение. Делал то, что считал нужным, чтобы поставить на свою продукцию эмблему «био», «эко» и т. д., ориентировался на стандарты в Евросоюзе, пытался выстроить свою технологию производства под эти стандарты».
Другие участники дискуссии также поддержали появление закона, который направлен на разделение качественной продукции и фальсификата.
Какие риски возможны при его реализации? Первое - удорожание продукции. Опрос показал, что горожане готовы платить больше, будучи уверенными, что продукция натуральная. Но проголосуют ли они рублем, когда дойдет до дела?
Второй момент - это более короткий срок годности. Возможно, что будут развиваться новые формы реализации, в том числе продукты под заказ.
В целом же тюменские производители готовы пройти необходимые процедуры и выпускать товары под «зеленым брендом».