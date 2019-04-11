Тюменцы повезут в Киргизию лес, окна, хлеб и курятину

Тюмень сотрудничает с рядом областей Киргизии. Внешнеторговый оборот между ними в прошлом году составил $9 млн 946 тыс. Он приходится целиком на экспортные поставки тюменских товаров. В 2018 году доля экспорта из Тюменской области в Киргизию выросла на $116 тыс. по сравнению с 2017 годом.