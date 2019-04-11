Тюменцы повезут в Киргизию лес, окна, хлеб и курятину

Контракты были заключены после бизнес-миссии в Киргизскую Республику. Свой товар поставлять будут птицефабрика «Продо Тюменский бойлер», хлебокомбинат «Абсолют», оконная фирма ТД «ЭксПроф», а также производитель стойматериалов «Уват Лес».
Кроме того, в рамках VIII российско-киргизской конференции Заводоуковский маслозавод подписал соглашение о поставке рапсового масла. В начале года уже состоялась поставка товара в объеме 3,5 тонны. В ближайшие две недели еще 7 тысяч бутылок рапсового масла отправится в республику.
Хлебокомбинат «Абсолют» и строительная компания «Уват Лес» уже приступили к формированию экспортных коммерческих предложений.
Директором птицефабрики «Тюменский бройлер» является депутат тюменской городской думы Оксана Величко.
Хлебокомбинат «Абсолют» относится к холдингу крупного тюменского бизнесмена Георгия Алманова.
«ЭксПроф» — фирма Василия Бочкарева, который также владеет ООО «ФАУНДЭЙШН ИНВЕСТ», имеет долю в ООО «ПЛАСТКОНСТРУКЦИЯ» и в ООО «ИКБ».
Директором ООО «Уват Лес» является Михаил Чебоксаров. В 2017 году доходы предприятия, по данным ФНС, составили 33,3 млн рублей.
Тюмень сотрудничает с рядом областей Киргизии. Внешнеторговый оборот между ними в прошлом году составил $9 млн 946 тыс. Он приходится целиком на экспортные поставки тюменских товаров. В 2018 году доля экспорта из Тюменской области в Киргизию выросла на $116 тыс. по сравнению с 2017 годом.
Наш регион экспортирует в бывшую союзную республику хлеб, кондитерские изделия, лекарственные средства, полипропилен, полиэтилен, древесину и изделия из нее, лесоматериалы, фанеру.