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Тюменцы повезут в Киргизию лес, окна, хлеб и курятину

11 апреля 2019, 06:22
Фото: Сайт Продо.рф
Несколько тюменских предприятий заключили соглашения и договоры на поставку товаров на территорию Киргизии. Об этом «Нашему городу» сообщили в Тюменском технопарке.
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Тюмень

Контракты были заключены после бизнес-миссии в Киргизскую Республику. Свой товар поставлять будут птицефабрика «Продо Тюменский бойлер», хлебокомбинат «Абсолют», оконная фирма ТД «ЭксПроф», а также производитель стойматериалов «Уват Лес».

Кроме того, в рамках VIII российско-киргизской конференции Заводоуковский маслозавод подписал соглашение о поставке рапсового масла. В начале года уже состоялась поставка товара в объеме 3,5 тонны. В ближайшие две недели еще 7 тысяч бутылок рапсового масла отправится в республику.

Хлебокомбинат «Абсолют» и строительная компания «Уват Лес» уже приступили к формированию экспортных коммерческих предложений.

Директором птицефабрики «Тюменский бройлер» является депутат тюменской городской думы Оксана Величко.

Хлебокомбинат «Абсолют» относится к холдингу крупного тюменского бизнесмена Георгия Алманова.

«ЭксПроф» — фирма Василия Бочкарева, который также владеет ООО «ФАУНДЭЙШН ИНВЕСТ», имеет долю в ООО «ПЛАСТКОНСТРУКЦИЯ» и в ООО «ИКБ».

Директором ООО «Уват Лес» является Михаил Чебоксаров. В 2017 году доходы предприятия, по данным ФНС, составили 33,3 млн рублей.

Тюмень сотрудничает с рядом областей Киргизии. Внешнеторговый оборот между ними в прошлом году составил $9 млн 946 тыс. Он приходится целиком на экспортные поставки тюменских товаров. В 2018 году доля экспорта из Тюменской области в Киргизию выросла на $116 тыс. по сравнению с 2017 годом.

Наш регион экспортирует в бывшую союзную республику хлеб, кондитерские изделия, лекарственные средства, полипропилен, полиэтилен, древесину и изделия из нее, лесоматериалы, фанеру.

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