Тюменцы 13 апреля могут сдать старую бытовую технику и другие отходы

Традиционный экологический день пройдет в пяти районах города. Сдать вторсырье для дальнейшей переработки и тем самым принять участие в сокращение свалок можно будет у ТРЦ «Фаворит», на улицах Малыгина, 51, Газовиков, 30, в сквере Комсомольский и на парковке на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской.