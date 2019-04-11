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Тюменцы 13 апреля могут сдать старую бытовую технику и другие отходы

11 апреля 2019, 04:54
Фото: pixabay.com
В субботу, 13 апреля, в Тюмени пройдет экологический день, в рамках которого горожане смогут сдать отходы в качестве вторсырья.
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Тюмень

В рамках акции, которую проводит добровольческое объединение «Круговорот», жители и гости областной столицы смогут сдать макулатуру, отслужившую бытовую технику, цветной металл, пластик, стекло, обувь и текстиль.

Традиционный экологический день пройдет в пяти районах города. Сдать вторсырье для дальнейшей переработки и тем самым принять участие в сокращение свалок можно будет у ТРЦ «Фаворит», на улицах Малыгина, 51, Газовиков, 30, в сквере Комсомольский и на парковке на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской.

При этом пакеты от круп, макарон, обертки от конфет, шоколада, чипсов приниматься не будут, как и другие изделия из полипропиленовой пленки. Это же касается вспененного и невспененного полистирола.

Подробную информацию об акции можно узнать по телефону горячей линии 8(3452) 920–700.

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