Тюменцы 13 апреля могут сдать старую бытовую технику и другие отходы

В рамках акции, которую проводит добровольческое объединение «Круговорот», жители и гости областной столицы смогут сдать макулатуру, отслужившую бытовую технику, цветной металл, пластик, стекло, обувь и текстиль.
Традиционный экологический день пройдет в пяти районах города. Сдать вторсырье для дальнейшей переработки и тем самым принять участие в сокращение свалок можно будет у ТРЦ «Фаворит», на улицах Малыгина, 51, Газовиков, 30, в сквере Комсомольский и на парковке на пересечении улиц Льва Толстого и Ямской.
При этом пакеты от круп, макарон, обертки от конфет, шоколада, чипсов приниматься не будут, как и другие изделия из полипропиленовой пленки. Это же касается вспененного и невспененного полистирола.
Подробную информацию об акции можно узнать по телефону горячей линии 8(3452) 920–700.