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Тюменцев не берут в армию из-за ожирения и расстройств психики

11 апреля 2019, 10:54
Фото: pixabay.com
Военно-врачебная комиссия Тюменской области тщательно проверяет состояние здоровья призывников. Важно вовремя выявить человека с серьезными заболеваниями и не допустить его отправку в ряды вооруженных сил России. С особям вниманием комиссия проверяет молодых людей с психическими отклонениями.
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Тюмень

По словам председателя военно-врачебной комиссии Тюменской области Раисы Бовыкиной, основные причины отказа в отправке призывника в армию — это серьезные отклонения в здоровье. Лидирует гипертоническая болезнь, на втором месте — психические заболевания.

«Это не значит, что он псих, просто выявляется психическая неустойчивость и, в редких случаях, шизофрения. Молодые люди мало занимаются спортом, в основном идут с избыточным весом. С дефицитом массы тела — это редкий случай, часто с ожирением, а это причина гипертонической болезни», — уточнила Раиса Бовыкина.

Среди психических заболеваний выделяют такие формы как эксгибиционизм, фетишизм, садомазохизм, трансвестизм и ряд других отклонений.

Призывник, у которого наблюдаются вышеперечисленные наклонности, обязательно будет отправлен в специальную лечебницу для уточнения диагноза. В том случае, если всё подтверждается, юноша с сексуальными девиациями не попадает в ряды российской армии.

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