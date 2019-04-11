Тюменцев не берут в армию из-за ожирения и расстройств психики

«Это не значит, что он псих, просто выявляется психическая неустойчивость и, в редких случаях, шизофрения. Молодые люди мало занимаются спортом, в основном идут с избыточным весом. С дефицитом массы тела — это редкий случай, часто с ожирением, а это причина гипертонической болезни», — уточнила Раиса Бовыкина.