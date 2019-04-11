Тюменский Суд оставил экс-спикеру гордумы Еремееву условный срок за ДТП

Прокуратура подавала апелляцию, так как посчитала условный срок мягким приговором. По мнению, гособвинителя такое наказание не устранит вину перед потерпевшими, а сам Еремеев не исправится.
Адвокат экс-депутата не согласился с доводами. Сам Еремеев назвал решение районного суда объективным, акцентируя внимание на том, что дело рассматривалось в обычном порядке, а не особом.
Страшная авария произошла 24 июня прошлого года. Ночью Еремеев на автомобиле Toyota Land Cruiser при обгоне врезался в Toyota Avensis. Иномарка загорелась, а водитель и пассажир Avensis погибли.
3 сентября Тюменский районный суд закрыл уголовное дело по ходатайству следователя. Его поддержал поддержал прокурор. Дмитрию Еремееву тогда назначили судебный штраф в размере 160 тыс. рублей. Сам депутат заплатил родственникам погибших в общей сложности 3 млн рублей.
Решение суда вызвало общественный резонанс, историю освещали федеральные СМИ. Членство Еремеева в «Единой России» было приостановлено, а прокуратура подавала апелляцию.
19 февраля районный суд Тюмени признал виновным Еремеева в инкриминируемом ему преступлении. Ему назначили три года поселения условно с таким же по длительности испытательным сроком.
Однако тогда прокуратура осталась не удовлетворена таким решением и подала апелляцию.