Тюменская прокуратура оштрафовала директора гимназии №1 Михаила Колосова

«Были нарушения, сейчас они исправлены. Краж нет, ни один ребенок от этих нарушений не пострадал. Сотрудниками были допущены ошибки при оформлении документации, в ней все очень строго должно быть прописано, но не сработали. Виновные понесли наказания, в том числе и я. Все на месте, в тюрьму никого не посадят», - прокомментировал ситуацию руководитель гимназии.