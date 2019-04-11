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Тюменская прокуратура оштрафовала директора гимназии №1 Михаила Колосова

11 апреля 2019, 07:02
Фото: Фото с сайта гимназии №1
Руководитель тюменской гимназии №1 Михаил Колосов оштрафован областной прокуратурой на 10 тыс. рублей за нарушения законодательства об образовании, выявленные после коллективного обращения родителей учащихся.
Сюжет
Тюмень

Сам руководитель гимназии, заслуженный учитель Российской Федерации Михаил Колосов в интервью «Нашему городу» признал, что нарушения действительно были, однако не считает их критичными.

«Были нарушения, сейчас они исправлены. Краж нет, ни один ребенок от этих нарушений не пострадал. Сотрудниками были допущены ошибки при оформлении документации, в ней все очень строго должно быть прописано, но не сработали. Виновные понесли наказания, в том числе и я. Все на месте, в тюрьму никого не посадят», - прокомментировал ситуацию руководитель гимназии.

По информации ведомства, в гимназии заключали договоры об оказании платных образовательных услуг без указания сроков освоения образовательной программы. В ряде договоров количество и стоимость оказываемых услуг были завышены.

Прокуратура обнаружила нарушения в части информационной открытости учреждения. Также у ведомства возникли претензии к охране здоровья школьников: выявлены факты нарушения учреждением порядка расследования несчастных случаев.

Мировой судья Калининского судебного района Тюмени подверг директора гимназии штрафу в размере 10 тыс. рублей.

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