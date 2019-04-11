Тюменец возглавил УФНС по Курганской области

Минфин РФ утвердил нового начальника приказом от 11 апреля 2019 года.
Он родился 31 октября 1980 года в Мегионе. Известно, что основную трудовую деятельность в налоговых органах Марат Сагитуллин начал в 2002 году. Он устроился на должность специалиста 1 категории. В 2003 году окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет. Далее по служебной лестнице он стал начальником ИФНС №1 города Тюмени.
В начале 2015 года он переехал в Курганскую область на должность замруководителя областного управления. 28 февраля 2019 года суд приговорил бывшего начальника Курганского УФНС к 8,5 годам колонии. Следователи подозревали его в получении взятки от застройщика и тратах на бензин для личных целей.