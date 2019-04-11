nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ТДСК судится с администрацией тюменского района за коммунальные сети

11 апреля 2019, 12:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Накануне в тюменский региональный арбитраж поступило исковое заявление от «Тюменского домостроительного комбината» в сторону администрации Московского муниципального образования Тюменского района.
Сюжет
Тюмень

Согласно опубликованной в документах информации, застройщик требует от районных властей поставить на учет 16 объектов недвижимого имущества на учет как бесхозного. Третьей стороной в иске ввступает компания «ЮИТ -сервис»

Речь идет о кабельных линиях низкого напряжения и сетях ливневой канализации, которые имеют собственные кадастровые номера. Расположены они в районе Комарово.

Однако суд пока принял решение оставить исковое заявление без движения, поскольку ТДСК неправильно оплатил пошлину: вместо 16 объектов (соответственно, 96 тыс. рублей) компания внесла средства за один объект (6 тыс. рублей).

«В настоящее время нет информации о принятии Арбитражным судом Тюменской области указанного искового заявления к производству, — прокомментировали „Нашему городу“ иск в ТДСК. — В связи с чем давать какие-либо комментарии преждевременно».

Следующее заседание по рассмотрению иска назначено на 13 мая.

Материалы по теме
Тюменский застройщик ТДСК лишился 94,7 млн рублей из-за иска банкротаТюменская администрация заплатит ТДСК 37 млн рублей
#Новости#Суды#ТДСК#Администрация#Застройщики#Тюмень#Эксклюзив#Анна Кушнир#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25