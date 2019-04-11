ТДСК судится с администрацией тюменского района за коммунальные сети

Согласно опубликованной в документах информации, застройщик требует от районных властей поставить на учет 16 объектов недвижимого имущества на учет как бесхозного. Третьей стороной в иске ввступает компания «ЮИТ -сервис»
Речь идет о кабельных линиях низкого напряжения и сетях ливневой канализации, которые имеют собственные кадастровые номера. Расположены они в районе Комарово.
Однако суд пока принял решение оставить исковое заявление без движения, поскольку ТДСК неправильно оплатил пошлину: вместо 16 объектов (соответственно, 96 тыс. рублей) компания внесла средства за один объект (6 тыс. рублей).
«В настоящее время нет информации о принятии Арбитражным судом Тюменской области указанного искового заявления к производству, — прокомментировали „Нашему городу“ иск в ТДСК. — В связи с чем давать какие-либо комментарии преждевременно».
Следующее заседание по рассмотрению иска назначено на 13 мая.