РЖД срывает сроки модернизации Транссиба. Под угрозой федеральные проекты

В РЖД признали указанные проблемы в реализации госзаказов. Там пообещали исправить ситуацию. Экономисты считают, что общий объем инвестиций в развитие проектов БАМа и Транссиба составит до 650 млрд рублей. Ожидалось, что модернизация продлиться до 2025 года, но возможно сроки будут сдвинуты на несколько лет.