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РЖД срывает сроки модернизации Транссиба. Под угрозой федеральные проекты

11 апреля 2019, 12:54
Фото: pixabay.com
По мнению Счётной палаты РФ, компания РЖД не достроила в 2018 году ряд объектов на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях. В результате сроки реализации проектов были сорваны.

Монополия должна была построить 11 разъездов и 78 км ж/д путей. Однако был завершен только 1 объект. В результате на 17 участках БАМа и Транссиба не увеличилась пропускная способность.

Более того, проверяющий орган выявил незавершенное строительство вторых путей и сортировочных станций к портам Азово-Черноморского бассейна. В нарушении сроков идет возведение магистрали Москва – Казань.

В РЖД признали указанные проблемы в реализации госзаказов. Там пообещали исправить ситуацию. Экономисты считают, что общий объем инвестиций в развитие проектов БАМа и Транссиба составит до 650 млрд рублей. Ожидалось, что модернизация продлиться до 2025 года, но возможно сроки будут сдвинуты на несколько лет.

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