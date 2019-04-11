РЖД срывает сроки модернизации Транссиба. Под угрозой федеральные проекты

Монополия должна была построить 11 разъездов и 78 км ж/д путей. Однако был завершен только 1 объект. В результате на 17 участках БАМа и Транссиба не увеличилась пропускная способность.
Более того, проверяющий орган выявил незавершенное строительство вторых путей и сортировочных станций к портам Азово-Черноморского бассейна. В нарушении сроков идет возведение магистрали Москва – Казань.
В РЖД признали указанные проблемы в реализации госзаказов. Там пообещали исправить ситуацию. Экономисты считают, что общий объем инвестиций в развитие проектов БАМа и Транссиба составит до 650 млрд рублей. Ожидалось, что модернизация продлиться до 2025 года, но возможно сроки будут сдвинуты на несколько лет.