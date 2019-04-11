Публичная кадастровая карта: как быстро по ней ориентироваться

Многие люди при совершении сделок, связанных с куплей или продажей жилья, ее арендой, хотят знать о ней как можно больше информации. Сейчас это не составит труда, если воспользоваться кадастровой картой. Причем сделать это можно в режиме онлайн. На специальном портале представлены актуальные данные. Они стали общедоступными, поэтому любой заинтересованный человек имеет возможность независимо от времени суток получить сведения по интересующему объекту недвижимости. Например, жители Тюмени могут найти все необходимые сведения на сайте egrp365.ru. В этом разделе есть все, что потребуется знать при осуществлении сделок с объектами. Это поможет быть вооруженным знаниями.