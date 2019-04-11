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Публичная кадастровая карта: как быстро по ней ориентироваться

11 апреля 2019, 13:24
Фото: pixabay.com
Кадастровая карта Росреестра предоставляет публичный доступ для всех, кто нуждается в определенной информации о недвижимости и земельных участках.

Многие люди при совершении сделок, связанных с куплей или продажей жилья, ее арендой, хотят знать о ней как можно больше информации. Сейчас это не составит труда, если воспользоваться кадастровой картой. Причем сделать это можно в режиме онлайн. На специальном портале представлены актуальные данные. Они стали общедоступными, поэтому любой заинтересованный человек имеет возможность независимо от времени суток получить сведения по интересующему объекту недвижимости. Например, жители Тюмени могут найти все необходимые сведения на сайте egrp365.ru. В этом разделе есть все, что потребуется знать при осуществлении сделок с объектами. Это поможет быть вооруженным знаниями.

Какую информацию содержит кадастровая карта

Публичная кадастровая карта egrp365.ru– это обширная база данных, которые являются актуальными и постоянно обновляются. Найти здесь можно такие данные:

  • номер объекта по кадастру;
  • адрес и месторасположение объекта;
  • главные характеристики и описание, например, границы, площадь, наличие построек, к какому типу они относятся и т.д.;
  • координаты геодезического анализа – т.е. границы объекта;
  • когда объект был поставлен на учет;
  • форма собственности;
  • собственник.

Ведение и постоянная актуализации карты – это компетенция Росреестра.

Как использовать кадастровую карту

Преимущества проекта представлены такими факторами:

  • свободный доступ и открытость. База данных карты доступна всем без исключения;
  • полная достоверность. Все данные, находящиеся на ресурсе, соответствуют ЕГРН. Любые изменения в реестре сразу отображаются на публичной карте;
  • актуализация. Обновления происходят постоянно.

На кадастровой карте egrp365.ru также можно посмотреть информацию по регионам. Для этого на сайте под картой существует специальная ссылка, которая приведет к нужной информации по определенному региону.

Что касается того, как работать с картой, то для этого достаточно зайти на сайт и в поисковой строке ввести запрос. Например, номер кадастра, адрес и т.д. Как видите, найти все необходимые сведения не составит особого труда, если пользоваться проверенными источниками. Сделать это может любой желающий, который имеет доступ в интернет. Специализированный портал позволяет сэкономить время и деньги. При возникновении вопросов вы можете связаться со специалистами службы поддержки.

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