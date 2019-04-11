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Подростки бегают по крышам подземных переходов, но тюменцы только «за»

11 апреля 2019, 11:49
Фото: ЧС Тюмень
Тюменские дети развлекаются на крышах подземных переходов. Трое молодых людей бегали в запрещенных местах.
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Тюмень

Об инциденте сообщили очевидцы в одном из пабликов в соцсетях. Между тем у большой части пользователей подобное времяпрепровождение вызвало положительную реакцию. Пост собрал 170 лайков и более сотни комментариев.

У детей есть детство, и оно не за компьютером и гаджетами, а на улице в свободе, молодцы ребята развлекаются как могут )))), аккуратнее только, здоровья всем, - отметил один из пользователей «ЧС Тюмень».

Горожане отмечают, что в Тюмени большинство секций, куда можно устроить подростков – платные. Большинство занятий в спорткомплексах тоже требуют деньги за различные услуги. Для детей есть песочницы, для стариков «лавочки». В данной ситуации подростки занимают себя как могут, но большинство сидит дома.

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#Новости#Развлечения#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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