Подростки бегают по крышам подземных переходов, но тюменцы только «за»

Об инциденте сообщили очевидцы в одном из пабликов в соцсетях. Между тем у большой части пользователей подобное времяпрепровождение вызвало положительную реакцию. Пост собрал 170 лайков и более сотни комментариев.
У детей есть детство, и оно не за компьютером и гаджетами, а на улице в свободе, молодцы ребята развлекаются как могут )))), аккуратнее только, здоровья всем, - отметил один из пользователей «ЧС Тюмень».
Горожане отмечают, что в Тюмени большинство секций, куда можно устроить подростков – платные. Большинство занятий в спорткомплексах тоже требуют деньги за различные услуги. Для детей есть песочницы, для стариков «лавочки». В данной ситуации подростки занимают себя как могут, но большинство сидит дома.