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На Лесобазе собаки покусали ребенка. Его госпитализировали в ОКБ №2

11 апреля 2019, 12:34
Фото: pixabay.com
В Тюмени бездомные собаки покусали восьмилетнего ребенка 11 апреля. Он был доставлен в ОКБ №2, где врачи наложили ему несколько швов.
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Тюмень

Отмечается, что пострадавший ехал на тренировку. В районе Лесобазы на него напали две собаки. Родители мальчика отмечают, что он проезжал на велосипеде в районе частного сектора по улице Камчатской. Пострадавший был доставлен в ОКБ №2. Ему оказана все необходимая медпомощь и скоро предстоит сделать прививки от бешенства.

В 2018 году чипированные собаки поселка Боровский покусали 15 человек. Бродячие животные выпускаются из питомников после отлова и стерилизации. Каждое обработанное животное имеет на ухе цветную бирку с регистрационным номером.

На территории областной столицы действует 3 приюта для бродячих животных: «Лучший друг», «ЛесоПаркХоз» на Кедровой, 133 и «Мурка и Васька».

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#Новости#Собаки#Укусы#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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