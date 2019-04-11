На Лесобазе собаки покусали ребенка. Его госпитализировали в ОКБ №2

Отмечается, что пострадавший ехал на тренировку. В районе Лесобазы на него напали две собаки. Родители мальчика отмечают, что он проезжал на велосипеде в районе частного сектора по улице Камчатской. Пострадавший был доставлен в ОКБ №2. Ему оказана все необходимая медпомощь и скоро предстоит сделать прививки от бешенства.
В 2018 году чипированные собаки поселка Боровский покусали 15 человек. Бродячие животные выпускаются из питомников после отлова и стерилизации. Каждое обработанное животное имеет на ухе цветную бирку с регистрационным номером.
На территории областной столицы действует 3 приюта для бродячих животных: «Лучший друг», «ЛесоПаркХоз» на Кедровой, 133 и «Мурка и Васька».