На Лесобазе собаки покусали ребенка. Его госпитализировали в ОКБ №2

Отмечается, что пострадавший ехал на тренировку. В районе Лесобазы на него напали две собаки. Родители мальчика отмечают, что он проезжал на велосипеде в районе частного сектора по улице Камчатской. Пострадавший был доставлен в ОКБ №2. Ему оказана все необходимая медпомощь и скоро предстоит сделать прививки от бешенства.