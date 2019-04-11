Мама ребенка с плохой речью пожаловалась на окулиста в Тюмени

Мать готова была выступить в роли переводчика, однако специалиста это не устроило. И тогда врач-офтальмолог отправила маленького пациента «учиться разговаривать». Так как, по ее мнению, в свои годы он это должен уметь делать. И посоветовала прийти через два месяца.