Мама ребенка с плохой речью пожаловалась на окулиста в Тюмени

Она объяснила, что записать на прием трехлетнее дитя ее побудило то, что он много смотрит телевизор. При этом «мальчик мало говорит, кое-что на своём тарабарском».
Мать готова была выступить в роли переводчика, однако специалиста это не устроило. И тогда врач-офтальмолог отправила маленького пациента «учиться разговаривать». Так как, по ее мнению, в свои годы он это должен уметь делать. И посоветовала прийти через два месяца.
«Мало того, что ждёшь запись месяц, потом такое. Куда вообще смотрит департамент? 3 невролога в детской и невозможно записаться!», – возмущается автор поста.
Публикация за несколько часов набрала 60 лайков и чуть больше 220 комментариев. Почти сразу на пост отреагировала пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.
«Нашему городу» она рассказала, что департамент сразу предоставил контакты руководства маме ребенка, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Через некоторое время, по словам Малыгиной, горожанка написала благодарность за то, что в ее ситуации разбираются.
«Тем не менее, учитывая волну негативных комментариев в адрес врача, департамент поставил задачу разобраться в этом вопросе детально. Ведь отказ в оказании медицинской помощи – одно из грубейших нарушений. В ходе разбора ситуации предметно, что также было обещано в соцсетях, выяснились иные обстоятельства», – сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области.
Она также пояснила, что автор публикации при общении с руководством поликлиники не отрицала, что ребенку провели осмотр. В том числе был проведен инструментальный осмотр, в карте есть соответствующие отметки.
Сообщается, что тест с картинками не проводили, в связи с чем и рекомендовали обратиться позднее.
Малыгина отметила, что маме ребенка предлагали поменять врача, однако она этого не захотела – в дальнейшем будет обращаться к нему.
«Вообще сейчас маме помогут обратиться к нужному специалисту, чтобы выявить возможные проблемы. И подойти комплексно, а не точечно, обращаясь самостоятельно к разным узким специалистам», – добавила Александра Малыгина.