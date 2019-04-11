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Малый бизнес в России растет из-за отсутствия перспектив и монополизации

11 апреля 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Низкие темпы роста продаж и отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест ведет к развитию малого бизнеса в России. Но большинство новичков предпочитают работать в «серую» и без регистрации.

Экономисты отметили рост числа ИП в стране. По данным «Новых известий» и экономиста Антона Шабанова, в РФ «есть результат» от развития малого бизнеса. Между тем эксперты отмечают, что количество юридических лиц в стране сокращается последние 2,5 года. Две основные причины закрытия организаций: усиление налогового администрирования и отсутствие прибыли.

Предполагается, что в ближайшее время до 15% организаций и 21% ИП могут закрыться. Средний срок жизни юрлиц 5-6 лет.

Отсутствие перспектив побуждает жителей России заняться бизнесом. Между тем в стране активно идет процесс монополизации основных прибыльных секторов экономики.

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#Новости#Экономика#Развитие малого бизнеса#Александр Мязин
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