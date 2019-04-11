Малый бизнес в России растет из-за отсутствия перспектив и монополизации

Экономисты отметили рост числа ИП в стране. По данным «Новых известий» и экономиста Антона Шабанова, в РФ «есть результат» от развития малого бизнеса. Между тем эксперты отмечают, что количество юридических лиц в стране сокращается последние 2,5 года. Две основные причины закрытия организаций: усиление налогового администрирования и отсутствие прибыли.