Каждая четвертая упаковка молока в РФ фальсификат. Хуже всего в ЯНАО и ХМАО

По данным Россельхознадзора 10 из 10 исследованных партий молока были фальсифицированы. В ЯНАО и Астраханской области 7 из 10, ХМАО – 6 из 10.
Отмечается, что до 50% фальсификата производится в Челябинской области. За 2018 год специалисты проверили 17 тыс. партий молочной продукции из них 21% не соответствовал качеству.
В России каждый год производители выпускают 60 млрд упаковок молока, из них 15 млрд фальсифицированы. За 2018 год доля подобной продукции составила 24%.
Руководитель Россельхознадзора отметил, что подобная некачественная продукция есть в любой другой стране мира и основная задача ведомства снизить этот показатель до приемлемых значений в ближайшие годы