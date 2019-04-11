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Каждая четвертая упаковка молока в РФ фальсификат. Хуже всего в ЯНАО и ХМАО

11 апреля 2019, 11:11
Фото: pixabay.com
В РФ каждая четвертая упаковка молока – фальсификат. Больше всего некачественной продукции выявлено в ЯНАО, ХМАО, на Сахалине и в Астраханской области.
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Югра

По данным Россельхознадзора 10 из 10 исследованных партий молока были фальсифицированы. В ЯНАО и Астраханской области 7 из 10, ХМАО – 6 из 10.

Отмечается, что до 50% фальсификата производится в Челябинской области. За 2018 год специалисты проверили 17 тыс. партий молочной продукции из них 21% не соответствовал качеству.

В России каждый год производители выпускают 60 млрд упаковок молока, из них 15 млрд фальсифицированы. За 2018 год доля подобной продукции составила 24%.

Руководитель Россельхознадзора отметил, что подобная некачественная продукция есть в любой другой стране мира и основная задача ведомства снизить этот показатель до приемлемых значений в ближайшие годы

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#Новости#Молоко#Югра#Ямал#Александр Мязин#Общество
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