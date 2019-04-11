Изучение английского с нуля по аудио-урокам

Если вам надоело учить английским по книгам и справочникам, и вы уже готовы прекратить отчаянные попытки учить иностранный язык самостоятельно, взваливая на себя горы скучной информации.

Оптимальный способ понемногу погружаться в мир иностранных языков — это прослушивание аудиоуроков и аудиокурсов. Во-первых — это удобно, особенно, если в течение дня тяжело выкроить свободный час для того, чтобы посетить очное занятие с преподавателем. Благодаря аудиоурокам мы «прокачиваем» основные навыки, которые пригодятся нам для дальнейшего изучения абсолютно любого языка: аудирование и «говорение». Слушайте Аудио-уроки Английского Онлайн Бесплатно: http://www.bistroenglish.com/audio-uroki/ Мы учимся воспринимать англоязычную речь «на слух», а также формируем свой собственный «акцент» на основании услышанного. Казалось бы, все же так просто. Но есть несколько важных нюансов. Помните, прежде чем выбрать конкретную программу и преподавателя (особенно это касается платных аудиокурсов), проведите небольшое расследование: Изучите биографию преподавателя, ознакомьтесь с его достижениями, отзывами на сайте, которых, кстати, не может не быть, если преподаватель позиционирует себя как настоящий специалист. Если вы все же определились с наставником, ознакомьтесь с предлагаемыми программами изучения и выберете ту, которая вам по душе, основываясь на личных предпочтениях или на рекомендациях преподавателя. Видео+АудиоКурс Английского для Начинающих: http://www.bistroenglish.com/course/ Совет: Не старайтесь сэкономить, ведь бесплатный сыр только в мышеловке, а тратить свое время зря — глупо. Если стоимость курса заведомо низкая, задумайтесь. Может все-таки стоит один раз потратиться, но учить английский без подводных камней и дополнительных затрат «по ходу» обучения. Уделите внимание вопросу: «Чему я научусь после того, как преодолею намеченный план занятий, чего я жду от этого аудиокурса и вообще от преподавателя в целом?». Если вы сумели ответить на этот вопрос – в путь. Теперь вы еще на шаг ближе к тому, чтобы выучить иностранный язык. НО! не стоит забывать, что аудиокурсы — это не волшебная «пилюля». Проглотил — и теперь я знаю английский. Аудиоуроки работают только в комплексе с другими способами изучения английского: пополнением лексикона;

изучением новых слов;

в совокупности с изучением грамматических правил и законов, куда же мы без грамматики? Итак, подытожим, какие же преимущества аудиоуроков: Удобство. Вы можете прослушать аудиоурок по абсолютно любой теме, находясь где-угодно в любое время суток. Возможность многократно прослушивать урок Возможность перематывать и ставить на паузу. При этом нам не приходится отвлекать преподавателя или просить его повторить последнюю фразу или заново рассказать правило. Вырабатывается механизм восприятия англоязычной речи Способ в большей степени ориентирован на изучение разговорного английского. Развлекательная форма изучения языка. Удобный способ для тех, кому надоело часами сидеть за книгами.