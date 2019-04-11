Изучение английского с нуля по аудио-урокам

Оптимальный способ понемногу погружаться в мир иностранных языков — это прослушивание аудиоуроков и аудиокурсов.
Во-первых — это удобно, особенно, если в течение дня тяжело выкроить свободный час для того, чтобы посетить очное занятие с преподавателем.
Благодаря аудиоурокам мы «прокачиваем» основные навыки, которые пригодятся нам для дальнейшего изучения абсолютно любого языка: аудирование и «говорение».
Мы учимся воспринимать англоязычную речь «на слух», а также формируем свой собственный «акцент» на основании услышанного.
Казалось бы, все же так просто. Но есть несколько важных нюансов.
Помните, прежде чем выбрать конкретную программу и преподавателя (особенно это касается платных аудиокурсов), проведите небольшое расследование:
Совет: Не старайтесь сэкономить, ведь бесплатный сыр только в мышеловке, а тратить свое время зря — глупо.
Если стоимость курса заведомо низкая, задумайтесь. Может все-таки стоит один раз потратиться, но учить английский без подводных камней и дополнительных затрат «по ходу» обучения.
НО! не стоит забывать, что аудиокурсы — это не волшебная «пилюля». Проглотил — и теперь я знаю английский.
Аудиоуроки работают только в комплексе с другими способами изучения английского:
Итак, подытожим, какие же преимущества аудиоуроков: