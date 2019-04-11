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Дочка авиакомпании Utair будет рассчитываться с долгами 35 лет

11 апреля 2019, 10:43
Фото: pixabay.com
ООО «Финанс-Авиа», которая принадлежит Utair, заявила о реструктуризации по двум выпускам обязательств. По данным Центра раскрытия корпоративной информации, погашение обязательств произойдёт в ближайшее время.

В феврале организация не рассчиталась с кредиторами и объявила технический дефолт. На данный момент ООО «Финанс-Авиа» планирует погасить 20% номинальной стоимости облигаций серии 01, и 6% серии 02. Остальную часть долга закроют в течение 35 лет.

Дочерняя структура авиакомпании Utair 5 февраля сообщила держателям облигаций, что не имеет возможности рассчитаться с держателями облигаций. Общий доход, который потеряли инвесторы составил 187 млн рублей. Держателям выплачено только 119 млн, при этом общая задолженность составляет 13 млрд рублей.

В этом году компания Utair обратилась к кредиторам с просьбой списать 31 млрд рублей долгов из-за финансовых трудностей. Между тем в 1 квартале 2019 года аналитики отмечают рост авиаперевозок в России на 13%.

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#Новости#Облигации#Долги#Александр Мязин#Экономика
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