Дочка авиакомпании Utair будет рассчитываться с долгами 35 лет

В феврале организация не рассчиталась с кредиторами и объявила технический дефолт. На данный момент ООО «Финанс-Авиа» планирует погасить 20% номинальной стоимости облигаций серии 01, и 6% серии 02. Остальную часть долга закроют в течение 35 лет.
Дочерняя структура авиакомпании Utair 5 февраля сообщила держателям облигаций, что не имеет возможности рассчитаться с держателями облигаций. Общий доход, который потеряли инвесторы составил 187 млн рублей. Держателям выплачено только 119 млн, при этом общая задолженность составляет 13 млрд рублей.
В этом году компания Utair обратилась к кредиторам с просьбой списать 31 млрд рублей долгов из-за финансовых трудностей. Между тем в 1 квартале 2019 года аналитики отмечают рост авиаперевозок в России на 13%.