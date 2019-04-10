Тюменцев просят отдать свои продукты для подарков ветеранам

Акцию проводит областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение». Ее организаторы обращаются к тюменцам и просят их принести продукты, сувениры, текстиль, бытовую технику, средства реабилитации, кухонный инвентарь и бытовую химию, которую позже вручат ветеранам в качестве подарков.