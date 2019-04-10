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Тюменцев просят отдать свои продукты для подарков ветеранам

10 апреля 2019, 05:55
Фото: pixabay.com
В субботу, 20 апреля, в Тюмени стартует акция «Почтовая станция «#СпасибоВетеранам!», в рамках которой горожане смогут собрать подарки для ветеранов.
Сюжет
Тюмень

Акцию проводит областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение». Ее организаторы обращаются к тюменцам и просят их принести продукты, сувениры, текстиль, бытовую технику, средства реабилитации, кухонный инвентарь и бытовую химию, которую позже вручат ветеранам в качестве подарков.

Акция продлится до 30 мая. Подарки, а также деньги принимаются по адресу: улица Карла Маркса, 123, кабинет №10.

Также тюменцы смогут лично передать подарки ветеранам, они будут это делать в присутствии специалиста геронтологического центра или благотворительного фонда.

Посылки с подарками от тюменцев планируют развозить по адресатам на старинном «#Спасибомобиле».

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#Новости#Тюменская область#Продукты#Ветераны#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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