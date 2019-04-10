Тюменцев просят отдать свои продукты для подарков ветеранам

Акцию проводит областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение». Ее организаторы обращаются к тюменцам и просят их принести продукты, сувениры, текстиль, бытовую технику, средства реабилитации, кухонный инвентарь и бытовую химию, которую позже вручат ветеранам в качестве подарков.
Акция продлится до 30 мая. Подарки, а также деньги принимаются по адресу: улица Карла Маркса, 123, кабинет №10.
Также тюменцы смогут лично передать подарки ветеранам, они будут это делать в присутствии специалиста геронтологического центра или благотворительного фонда.
Посылки с подарками от тюменцев планируют развозить по адресатам на старинном «#Спасибомобиле».