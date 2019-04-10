Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии

Данное решение принято на фоне возможности поставок станционных товаров через территорию республики. За одну неделю апреля пограничники задержали 36 грузовиков с санкционной продукцией – яблоками и грушами.
Ограничение поставок будут действовать до урегулирования данной ситуации. В начале 2019 года ведомство запретило ввоз турецких яблок через территорию республики.
С марта 2014 года в России действует продовольственное эмбарго. В списках государств – страны Европы, США, Исландии, Турции, Черногории и Украины. Запреты действуют на поставку мясной и молочной продукции, рыбы, фруктов. Большинство задержанных товаров из санционных списков уничтожаются с помощью тяжелой техники.