Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии

С марта 2014 года в России действует продовольственное эмбарго. В списках государств – страны Европы, США, Исландии, Турции, Черногории и Украины. Запреты действуют на поставку мясной и молочной продукции, рыбы, фруктов. Большинство задержанных товаров из санционных списков уничтожаются с помощью тяжелой техники.