nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии

10 апреля 2019, 12:26
Фото: pixabay.com
Россельхознадзор постановил с 12 апреля расширить торговые санкции на поставщиков продуктов в Россию. Запрет касается ввоза яблок и груш из Белоруссии.

Данное решение принято на фоне возможности поставок станционных товаров через территорию республики. За одну неделю апреля пограничники задержали 36 грузовиков с санкционной продукцией – яблоками и грушами.

Ограничение поставок будут действовать до урегулирования данной ситуации. В начале 2019 года ведомство запретило ввоз турецких яблок через территорию республики.

С марта 2014 года в России действует продовольственное эмбарго. В списках государств – страны Европы, США, Исландии, Турции, Черногории и Украины. Запреты действуют на поставку мясной и молочной продукции, рыбы, фруктов. Большинство задержанных товаров из санционных списков уничтожаются с помощью тяжелой техники.

Материалы по теме
Краб из России может оказаться под санкциями?
#Новости#Санкции#Продукты#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25