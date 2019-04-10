nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почти половина россиян считает, что никогда не будет жить достойно

10 апреля 2019, 05:15
Фото: pixabay.com
Жителей России опросили на предмет того, какую зарплату они считают достойной для жизни, а также о том, достигли ли они этих показателей.

Жители Москвы заявили социологам, что им для достойной жизни нужно не менее 100 тыс. рублей в месяц, жителям Санкт-Петербурга - 91 тыс. в месяц, в среднем по стране эта цифра составляет 66 тыс. рублей в месяц.

Четверть россиян заявили исследователям, что уже добились достойного уровня дохода, 19% респондентов планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет, 48% опрошенных сообщили, что никогда его не достигнут.

Также социологи узнали у жителей России, что они подразумевают под понятием «достойная жизнь». Чаще всего исследователи слышали от респондентов о наличие собственного дома или квартиры, машины, возможности получать качественное лечение и обучение, полноценное питание, в том числе в кафе и ресторанах, возможности путешествовать по миру.

Материалы по теме
Кроме богатой истории России тюменцам нужна еще достойная жизнь
#Новости#Зарплаты#Россия#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25