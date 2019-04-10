Почти половина россиян считает, что никогда не будет жить достойно

Жители Москвы заявили социологам, что им для достойной жизни нужно не менее 100 тыс. рублей в месяц, жителям Санкт-Петербурга - 91 тыс. в месяц, в среднем по стране эта цифра составляет 66 тыс. рублей в месяц.
Четверть россиян заявили исследователям, что уже добились достойного уровня дохода, 19% респондентов планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет, 48% опрошенных сообщили, что никогда его не достигнут.
Также социологи узнали у жителей России, что они подразумевают под понятием «достойная жизнь». Чаще всего исследователи слышали от респондентов о наличие собственного дома или квартиры, машины, возможности получать качественное лечение и обучение, полноценное питание, в том числе в кафе и ресторанах, возможности путешествовать по миру.