Почти половина россиян считает, что никогда не будет жить достойно

Также социологи узнали у жителей России, что они подразумевают под понятием «достойная жизнь». Чаще всего исследователи слышали от респондентов о наличие собственного дома или квартиры, машины, возможности получать качественное лечение и обучение, полноценное питание, в том числе в кафе и ресторанах, возможности путешествовать по миру.