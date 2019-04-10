На улице Геологоразведчиков в Тюмени горела квартира

Информацию об этом сообщили очевидцы пожара в социальных сетях, позднее сообщение подтвердили в МЧС по региону.
В ГУ МЧС по Тюменской области пояснили, что пожар произошел в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже здания. На место выезжали расчеты спасателей, несколько автоцистерн, также дежурство несла бригада скорой помощи.
В результате пожара никто не пострадал, из здания спасли девять человек, еще 11 эвакуировали. В качестве причины возникновения возгорания называется неосторожное обращение с огнем.