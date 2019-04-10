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На улице Геологоразведчиков в Тюмени горела квартира

10 апреля 2019, 06:12
Фото: ЧС Тюмень
Вечером, 9 апреля, в Тюмени на улице Геологоразведчиков, 16 произошел пожар в одной из квартир.
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Тюмень

Информацию об этом сообщили очевидцы пожара в социальных сетях, позднее сообщение подтвердили в МЧС по региону.

В ГУ МЧС по Тюменской области пояснили, что пожар произошел в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже здания. На место выезжали расчеты спасателей, несколько автоцистерн, также дежурство несла бригада скорой помощи.

В результате пожара никто не пострадал, из здания спасли девять человек, еще 11 эвакуировали. В качестве причины возникновения возгорания называется неосторожное обращение с огнем.

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