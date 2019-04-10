Геймеры России зарабатывают 11 млрд рублей в год на играх. Их тысячи

В прошлом году геймеры и игроманы РФ собрали пожертвований на 11 млрд рублей. По словам экспертов, 18 млн россиян хотя бы раз платили за онлайн-трансляции. Зарабатывают на этом несколько тысяч человек.

Экономисты ожидают, что подобный «рынок» будет и дальше расти примерно на 10% в год. До 25% молодых людей переводят деньги геймерам напрямую, донатами или покупками игровой амуниции. По данным опроса «Яндекс.Кассы» и исследований Data Insight в этом рынке активнее всего действуют граждане от 18 до 54 лет. Для большинства геймеров заработки на прохождении игр составляют незначительные суммы, но в будущем рынок может вырасти в разы. В России около 39 млн человек совершают денежные переводы онлайн оплачивая покупки, товары и услуги. Общий объем электронной коммерции в стране превышает 600 млрд рублей в год и растет на 5-10%. Материалы по теме РФ улучшает имидж среди геймеров: злых русских пьяниц сменит Онегин