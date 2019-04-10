Антипинский НПЗ выплатит по решению суда 5,7 миллионов

Отметим, что это далеко не первый случай, когда контрагентам АО «Антипинский НПЗ» приходится заставлять компанию оплачивать предоставленные ими товары или услуги через суд. Предприятие является ответчиком в 61 иске, поданном в региональный Арбитражный суд. Сумма претензий, выдвигаемая в них, в совокупности составляет более 1 млрд 141 млн рублей.