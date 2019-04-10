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Антипинский НПЗ выплатит по решению суда 5,7 миллионов

10 апреля 2019, 10:40
Фото: Официальный сайт АНПЗ
В Тюмени рассмотрели очередной крупный иск против Антипинского нефтеперерабатывающего завода. В конце января ООО «Профиль» подал в региональный Арбитражный суд иск в отношении предприятия с требованием о погашении финансовой задолженности перед ним.
Сюжет
Тюмень

Согласно материалам дела, компания поставила на АНПЗ товар стоимостью 6 млн 11,3 тыс. рублей. Его приемка прошла без замечаний, а вот с оплатой возникли серьезные проблемы. В третьем квартале прошлого года АО «Антипинский НПЗ» выплатило поставщику чуть больше 300 тыс. рублей.

Остальные средства «Профиль» пытался получить с помощью официальных претензий, однако запрошенных средств так и не получил. В результате компания была вынуждена обратиться в органы правосудия.

Теперь по решению суда от 8 апреля Антипинский НПЗ будет обязан выплатить поставщику 5,7 млн рублей долга, еще 18,8 тысяч в качестве неустойки, а также 53 тыс. рублей государству в качестве пошлины.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда контрагентам АО «Антипинский НПЗ» приходится заставлять компанию оплачивать предоставленные ими товары или услуги через суд. Предприятие является ответчиком в 61 иске, поданном в региональный Арбитражный суд. Сумма претензий, выдвигаемая в них, в совокупности составляет более 1 млрд 141 млн рублей.

На данный момент совокупный долг АО «Антипинский НПЗ» достиг $3,8 млрд. При этом практически все имущество предприятия находится в залоге у «Сбербанка». А недавно в ряде СМИ появилась информация о возможной продаже завода азербайджанской нефтегазовой компании SOCAR. Сделка может быть закрыта до конца года.

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