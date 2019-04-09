nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени под асфальт провалилась машина

9 апреля 2019, 10:18
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени 9 апреля в районе улицы Грибоедова и Короленко произошел порыв теплосетей. По словам очевидцев, улицу затопило кипятком.
Сюжет
Тюмень

Известно, что в момент ЧП в данном районе проезжал автомобиль. В результате транспортное средство провалилось под асфальт. Водитель успел покинуть автомобиль и не пострадал.

На место происшествия прибыли спасатели МЧС и ремонтные бригады УСТЭК. Машину удалось поднять, а сотрудники тепловой компании откачивают воду.

Пресс-служба УСТЭК поясняет, что оперативными бригадами принимаются меры по ликвидации последствий происшествия. Происходит осмотр места происшествия для выявления возможных причин ЧП. Представители УСТЭК напоминают, что при возникновении провалов категорически запрещается приближаться к данным местам. Ожидается, что в ближайшее время авария будет устранена.

Материалы по теме
Подросток провалился в сугроб. На помощь приехали тюменские спасатели
#Новости#Дыра в асфальте#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25