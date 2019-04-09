В Тюмени под асфальт провалилась машина

Пресс-служба УСТЭК поясняет, что оперативными бригадами принимаются меры по ликвидации последствий происшествия. Происходит осмотр места происшествия для выявления возможных причин ЧП. Представители УСТЭК напоминают, что при возникновении провалов категорически запрещается приближаться к данным местам. Ожидается, что в ближайшее время авария будет устранена.