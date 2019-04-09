В Тюмени под асфальт провалилась машина

Известно, что в момент ЧП в данном районе проезжал автомобиль. В результате транспортное средство провалилось под асфальт. Водитель успел покинуть автомобиль и не пострадал.
На место происшествия прибыли спасатели МЧС и ремонтные бригады УСТЭК. Машину удалось поднять, а сотрудники тепловой компании откачивают воду.
Пресс-служба УСТЭК поясняет, что оперативными бригадами принимаются меры по ликвидации последствий происшествия. Происходит осмотр места происшествия для выявления возможных причин ЧП. Представители УСТЭК напоминают, что при возникновении провалов категорически запрещается приближаться к данным местам. Ожидается, что в ближайшее время авария будет устранена.