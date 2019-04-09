Тюменцам рассказали, как правильно жечь костры

Место, где планируется разжечь огонь, должно быть выполнено в виде котлована, ямы или рва, с установленной на ней металлической емкостью, например бочки или мангала.
Кроме того, огонь нельзя разводить ближе 50 метров от зданий, ближе 100 метров от хвойного леса, ближе 30 метров от лиственного леса и отдельно растущих лиственных деревьев.
В радиусе 10 метров от места использования открытого огня необходимо очистить землю от сухой травы, сухостойных деревьев, валежника и других горючих материалов.
При использовании открытого огня нужно иметь первичные средства пожаротушения и ликвидации горения. При возникновении пожара следует немедленно звонить в пожарную охрану по номерам 101 или 112.