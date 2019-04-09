Тюменка чуть не лишилась Honda CR-V из-за Coca-Cola

УФССП региона отмечает, что предпринимательница и ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» заключили договор на поставку товара. Компания исполнила свои обязательства на 1,1 млн рублей, но женщина не торопилась оплачивать возникшую задолженность. В результате судебных разбирательств ей было положено вернуть долг. В дело вступили судебные приставы и выяснили, что у тюменки находится в собственности Honda CR-V.