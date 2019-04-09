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Тюменка чуть не лишилась Honda CR-V из-за Coca-Cola

9 апреля 2019, 11:33
Фото: pixabay.com
Тюменка могла потерять свой внедорожник Honda CR-V из-за газированных напитков. Ей пришлось расплатиться с долгами под угрозой ареста и продажи имущества.
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Тюмень

УФССП региона отмечает, что предпринимательница и ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» заключили договор на поставку товара. Компания исполнила свои обязательства на 1,1 млн рублей, но женщина не торопилась оплачивать возникшую задолженность. В результате судебных разбирательств ей было положено вернуть долг. В дело вступили судебные приставы и выяснили, что у тюменки находится в собственности Honda CR-V.

В результате оперативных действий её машина была арестована и предана на оценку. Через некоторое время должница погасила свои долги, арест был снят.

Тюменские приставы и сотрудники ГИБДД постоянно проводят совместные рейды на дорогах для поиска должников.

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#Новости#Судебные приставы#Долги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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