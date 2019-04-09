Роспотребнадзор подтвердил «приборами» качество продуктов тюменских заводов

Большинство товаров являются полезными для здоровья. По словам Юлия Распоповой, продукцию предприятий обогащают полезными элементами, «наши пробы это подтвердили».
В частности в хлеб добавляют микронутриенты. Для проверки норм такой продукции проводится около 200 проб. Одна из тюменских компаний выпустила на рынок молоко и кефир обогащенные йодом и селеном. Такая продукция подойдет для детсадов и учебных заведений и служит для профилактики заболеваний связанных с нехваткой различных микроэлементов.
Между тем, плановая проверка Россельхознадзора на тюменском предприятии «ПК «Молоко» в феврале 2019 года выявила нарушения. За некоторые из них виновным выписали штрафы до 100 тыс. рублей.