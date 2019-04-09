Льды Арктики, России и ЕС тают еще быстрее. Уровень воды в океанах растет

Отмечается, что международная группа экспертов провела исследования количества льда в горах. По их данным с 1961 по 2016 годы ледники потеряли около 10 трлн. Тонн. Активнее всего повышается температура на Аляске, Патагонии. Данные взяты из наблюдений со спутников.