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Льды Арктики, России и ЕС тают еще быстрее. Уровень воды в океанах растет

9 апреля 2019, 12:07
Фото: pixabay.com
Экологи отмечают, что ежегодно ледники теряют около 335 млрд. тонн. В результате уровень Мирового океана повышается.

Отмечается, что международная группа экспертов провела исследования количества льда в горах. По их данным с 1961 по 2016 годы ледники потеряли около 10 трлн. Тонн. Активнее всего повышается температура на Аляске, Патагонии. Данные взяты из наблюдений со спутников.

При этом скорость таяния ледников постепенно нарастает. Ежегодно мир теряет «столько же льда, сколько содержится во всех горных ледниках России и Альпах», - отмечает представитель Института географии РАН Станислава Кутузова.

По прогнозам экологов, сохранение подобной динамики может привести к потере основной части снега на Кавказе Новой Зеландии и в тропиках (горной местности). Повышение температуры влияет на Арктику, которая играет роль в повышении уровня воды в океане.

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