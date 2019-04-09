Газпром жалуется на НОВАТЭК. У них газ дешевле в Европе

В настоящий момент НОВАТЭК является одним из крупнейших независимых производителей СПГ в стране. Мощность завода «Ямал СПГ» стала максимальной в ноябре 2018 года. Он может производить 16,5 млн. тонн сжиженного газа в год или 23 млрд куб. м. Через 4 года запланирован запуск «Арктик СПГ – 2».