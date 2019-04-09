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Газпром жалуется на НОВАТЭК. У них газ дешевле в Европе

9 апреля 2019, 11:13
Фото: Новатэк
Представители НОВАТЭК считают необоснованными претензии Газпрома о вытеснении трубопроводного газа СПГ с месторождений на Ямале.

По данным Газпрома, бюджет страны недополучил 30 млрд рублей из-за работы «Ямал СПГ» в ЕС. По мнению газового гиганта РФ, до 80% сжиженного газа НОВАТЭК идут в Бельгию, Францию, Великобританию, а это традиционно рынок Газпрома.

Между тем НОВАТЭК назвал эти заявления необоснованными. До 96% поставок «Ямал СПГ» законтрактовано в Азии и Испании. В компании отмечают, что приоритетность работы газовой трубы в Европе «не вызывает сомнений».

В настоящий момент НОВАТЭК является одним из крупнейших независимых производителей СПГ в стране. Мощность завода «Ямал СПГ» стала максимальной в ноябре 2018 года. Он может производить 16,5 млн. тонн сжиженного газа в год или 23 млрд куб. м. Через 4 года запланирован запуск «Арктик СПГ – 2».

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#Новости#Газ#Газпром#Ямала СПГ#НОВАТЭК#Александр Мязин#Экономика
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