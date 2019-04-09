Долгострой в Новой Москве ЖК «Марьино Град» сдадут в декабре 2019 года

ЖК «Марьино Град» в марте этого года Арбитражным судом Москвы был признан банкротом. Строить жилой комплекс начал ОАО «МарьиноСтрой». Но компания оказалась не в состоянии заплатить по долгам. Сами строители утверждают, что всегда действовали в интересах своих дольщиков. Они подозревают, что есть люди, которые инкогнито и умышленно распространяли среди собственников квартир неправдоподобные сведения, которые были отражены в обращении к Президенту РФ и в правоохранительные органы. Например, в вину застройщику в инриминируется долг на конец 2017 года в размере 43,4 млн рублей при общей стоимости активов 7,3 млрд рублей.
Глава «МарьиноСтрой» Михаил Оглоблин передал ГК «Капитал Групп» в рамках оптовой сделки площади, за счет чего сейчас и достраивается жилой комплекс. Сделка отражена в бухгалтерской отчетности компании. «Активы», которые приписывают ОАО «МарьиноСтрой» - это долги физических лиц, покупателей, которые приобретали жилье в рассрочку. Взыскать эти долги, как и долги юридических лиц, строителям невозможно. По словам застройщика, сделка с ГК «Капитал Групп» была единственной возможностью достроить жилой комплекс.
Одним из обвинений, указанных в жалобе, было утверждение, что Михаил Оглобин незаконно заключал подрядные договоры, пользуясь личными и родственными связями. ОАО «МарьиноСтрой» решительно опровергли эту информацию и утверждают, что практически все проекты были куплены с уже готовой разрешительной документацией.
Строительная компания дала свои объяснения по ситуации, которая сложилась вокруг ЖК «Марьино Град». Строительство массового жилья в Марьино не востребовано среди крупных застройщиков из за низкой маржинальности таких проектов. Больших денег здесь не заработать, но есть большой риск понести репутационные потери, чем с удовольствием пользуются конкуренты. Есть предположение, что дестабилизировать работу строительной компании пытались не только с помощью некоторых дольщиков ЖК «Марьино Град», но и при содействии силовых структур. Вероятно, на застройщика пытались оказать давление, угрожая уголовным преследованием.
В то же время, не смотря на слухи вокруг строительства в Марьино и жалобы в самые высокие инстанции, все работы в ЖК «Марьино Град» ведутся в рамках составленного графика. Первая очередь застройки уже проходит проверку Госстройнадзором Москвы. После выдачи заключения о соответствии, застройщик получит разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и дольщики получат квартиры.
Строители ЖК «Марьино Град» обращают внимание собственников квартир, что переноса сроков сдачи на второй квартал 2020 года не будет. Вся информация по ведению строительных работ и сроках ввода в эксплуатацию жилых домов зафиксирована в графике, с которым можно ознакомиться на сайте dostroim-marino.ru. На портале застройщика обозначено, что последние дома сдадут в декабре 2019 года. Кончено, этот срок опаздывает на полгода от запланированного. Но для строительства массового жилья шесть месяцев - в пределах нормы.
Возникает ощущение, что кто-то заинтересован в дискредитации строительной компании и умышленно распространяет среди дольщиков ложную информацию.
Неправдоподобными оказались и данные о недостаточном финансировании строительства. Тем не менее, в ГК «Капитал Групп» пояснили: «В лице компании ООО «Строй Ресурс» «Капитал Групп» выступает техническим заказчиком и завершает строительство объекта ЖК «Марьино Град» в соответствии с графиком работ». За ходом строительных работ ведется постоянный контроль.
Кроме Москомстройинвеста, ЖК «Марьино Град» в еженедельном и ежемесячном режиме проверяют Мосгосстройнадзор, префектура Троицкого и Новомосковского административных округов и департамент градостроительной политики города Москвы.
Похожий сценарий добросовестного банкротства развивается по еще одному смежному проекту Михаила Оглоблина - ЖК «Спортивный квартал». 28 марта Арбитражный суд Москвы признал застройщика ООО «Стройплюс» банкротом. В отношении застройщика применен параграф 7 федерального закона о банкротстве. Это позволит ускорить процедуру передачи объекта «Капитал Групп», ввести жилой комплекс в эксплуатацию и передать жилье дольщикам.
На три объекта жилого комплекса уже получено заключение о соответствии. Сейчас идет проверка и сдача еще пяти корпусов и инженерных сооружений, необходимых для получения разрешения на ввод и передачу квартир в сданных корпусах.