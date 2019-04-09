Долгострой в Новой Москве ЖК «Марьино Град» сдадут в декабре 2019 года

ЖК «Марьино Град» в марте этого года Арбитражным судом Москвы был признан банкротом. Строить жилой комплекс начал ОАО «МарьиноСтрой». Но компания оказалась не в состоянии заплатить по долгам. Сами строители утверждают, что всегда действовали в интересах своих дольщиков. Они подозревают, что есть люди, которые инкогнито и умышленно распространяли среди собственников квартир неправдоподобные сведения, которые были отражены в обращении к Президенту РФ и в правоохранительные органы. Например, в вину застройщику в инриминируется долг на конец 2017 года в размере 43,4 млн рублей при общей стоимости активов 7,3 млрд рублей.