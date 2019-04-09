Бард-пенсионер из Тюмени выиграл в лотерею 3,5 млн рублей

Сообщается, что мужчина приобрел первый в жизни лотерейный билет. Его отец, по словам победителя, активный участник лотерей с опытом в 10 лет. Он и заставил Александра купить билет, когда они проходили мимо точки продаж.
«Я, если честно, ни на что не надеялся. Но когда увидел сумму выигрыша, от волнения ноги подкосились. А папа, как узнал, от радости сон потерял», — цитирует победителя организатор лотереи.
Победитель принял решение выигрыш взять деньгами и отдать их отцу, чтобы тот сам решил, как потратить.
Сообщается, что Александр Сокуров уже 35 лет сочиняет стихи и музыку и руководит вокально-инструментальным ансамблем «Эпизод».