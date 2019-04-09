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Бард-пенсионер из Тюмени выиграл в лотерею 3,5 млн рублей

9 апреля 2019, 10:36
Фото: Фото с сайта группы
Тюменский поэт, вокалист группы «Эпизод», майор запаса Александр Сокуров стал победителем лотереи, выиграв квартиру стоимостью 3,5 млн рублей. Об этом «Нашему городу» сообщил организатор лотереи.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что мужчина приобрел первый в жизни лотерейный билет. Его отец, по словам победителя, активный участник лотерей с опытом в 10 лет. Он и заставил Александра купить билет, когда они проходили мимо точки продаж.

«Я, если честно, ни на что не надеялся. Но когда увидел сумму выигрыша, от волнения ноги подкосились. А папа, как узнал, от радости сон потерял», — цитирует победителя организатор лотереи.

Победитель принял решение выигрыш взять деньгами и отдать их отцу, чтобы тот сам решил, как потратить.

Сообщается, что Александр Сокуров уже 35 лет сочиняет стихи и музыку и руководит вокально-инструментальным ансамблем «Эпизод».

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