В Тюменской области за неделю произошло 99 пожаров

Зачастую причинами возникновения пожаров становятся загорания сухой травы, высохших прошлогодних листьев и мусора.
В связи с этим специалисты рекомендуют содержать в чистоте территорию у жилого дома и хозяйственных построек, очищать ее от сухой травы, опавшей листвы и мусора.
Кроме того, не рекомендуется разводить костры на расстоянии ближе 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек.
Собранную листву, траву и мусор необходимо своевременно вывозить в специально отведенные места, уборка прилегающей территории жилых строений на ширину не менее четырех метров снижает риск возникновения пожаров и распространения огня.