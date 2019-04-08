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В Тюменской области за неделю произошло 99 пожаров

8 апреля 2019, 08:00
Фото: pixabay.com
С 1 по 7 апреля в Тюменской области произошло 99 пожаров. В последнее время наблюдается рост числа возгораний, заявляют в областном МЧС и поясняют, что причиной этому является теплая погода в регионе.
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Тюмень

Зачастую причинами возникновения пожаров становятся загорания сухой травы, высохших прошлогодних листьев и мусора.

В связи с этим специалисты рекомендуют содержать в чистоте территорию у жилого дома и хозяйственных построек, очищать ее от сухой травы, опавшей листвы и мусора.

Кроме того, не рекомендуется разводить костры на расстоянии ближе 50 метров от жилых домов и хозяйственных построек.

Собранную листву, траву и мусор необходимо своевременно вывозить в специально отведенные места, уборка прилегающей территории жилых строений на ширину не менее четырех метров снижает риск возникновения пожаров и распространения огня.

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