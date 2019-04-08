Тюменцы никогда не откажутся от музыки, мобильника и Родины

Больше всего тюменцев не представляют свою жизнь без мобильного телефона и громкой музыки. За эти варианты проголосовало по 18% аудитории. На втором месте предпочтений оказалась Родина. Ее не променяют ни за какие коврижки 14% от принявших участие в опросе.