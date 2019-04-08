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Тюменцы никогда не откажутся от музыки, мобильника и Родины

8 апреля 2019, 10:16
Фото: pixabay.com
«Наш город» подвел итоги опроса, где предлагалось выбрать предмет или явление, от которого человек не сможет отказаться ни при каких условиях.
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Тюмень

Больше всего тюменцев не представляют свою жизнь без мобильного телефона и громкой музыки. За эти варианты проголосовало по 18% аудитории. На втором месте предпочтений оказалась Родина. Ее не променяют ни за какие коврижки 14% от принявших участие в опросе.

Третье место разделили «нездоровый образ жизни» и «домашние животные». Отказывать себе в том, что разрушает наш организм, не готовы — 10%. Столько же не расстанутся со своими домашними питомцами, если даже введут налог на содержание собак и кошек.

Четвертая строчка у поклонников красивой, подтянутой фигуры. От физических нагрузок никогда не откажут себе 8% читателей «Нашего города», что приятно.

6% аудитории признались в непреодолимой страсти к перекусам по ночам. И это уже совсем не здорово, хотя и честно.

Еще 4% тюменцев не готовы отказать себе в личном автомобиле; столько же — в отдыхе за пределами Родины. И еще 4% не смогут отказаться от зарубежного сегмента интернета. Видимо, остальные будут довольствоваться рунетом.

От политических убеждений и троллинга на работе не смогут отказаться по 2% аудитории «Нашего города».

А вот тех, кто не готов пожертвовать поцелуями, соцсетями и ток-шоу не нашлось. Возможно, в этом никто не захотел признаться даже самому себе, даже в форме анонимного опроса.

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