Центробанк нашел в Тюмени черных кредиторов

В Банке России предупреждают, что нелегальные кредиторы предоставляют населению потребительские кредиты или займы, не имея разрешения. Они привлекают клиентов доступностью займов, предлагая их быстро, без справок о доходах и поручителей, людям с отрицательной кредитной историей, часто скрывая реальные условия кредитования.
При этом законные меры по реструктуризации долгов не работают с мошенниками. Свои долги они будут возвращать путем запугивания, шантажа, угроз.
Для того чтобы быть уверенным в кредиторе, ЦБ предлагает проверить учреждение в базе данных Банка России на сайте в разделе «Проверь участника финансового рынка».
А также внимательно читать договор, где обязательно прописывается полная стоимость кредита.
В 2018 году в целом по России обнаружено 2293 нелегальных кредитора, что на 70% больше, чем в предыдущем. В ЦБ рост связывают с более активной борьбой в этой сфере.