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Центробанк нашел в Тюмени черных кредиторов

8 апреля 2019, 09:58
Фото: 1Mi
Уральское главное управление Банка России в 2018 году на территории Прикамья, Башкирии и ряда регионов Урала, в том числе и Тюменской области, выявил 264 черных кредитора. Нелегалы маскируются под микрофинансовые учреждения, при этом нарушают закон, обманывая клиентов.
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Тюмень

В Банке России предупреждают, что нелегальные кредиторы предоставляют населению потребительские кредиты или займы, не имея разрешения. Они привлекают клиентов доступностью займов, предлагая их быстро, без справок о доходах и поручителей, людям с отрицательной кредитной историей, часто скрывая реальные условия кредитования.

При этом законные меры по реструктуризации долгов не работают с мошенниками. Свои долги они будут возвращать путем запугивания, шантажа, угроз.

Для того чтобы быть уверенным в кредиторе, ЦБ предлагает проверить учреждение в базе данных Банка России на сайте в разделе «Проверь участника финансового рынка».

А также внимательно читать договор, где обязательно прописывается полная стоимость кредита.

В 2018 году в целом по России обнаружено 2293 нелегальных кредитора, что на 70% больше, чем в предыдущем. В ЦБ рост связывают с более активной борьбой в этой сфере.

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