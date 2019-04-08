Парковка на набережной Туры в Тюмени стала платной

Оплатить парковку можно на кассе, с помощью СМС-сообщения и через мобильное приложение «Парковки Тюмени», сообщает администрация областной столицы, а также уточняет, что услуги парковки оплачиваются при выезде из нее, поэтому автомобилисты должны сохранять билет, который получили при въезде.
Парковку сделали платной из-за того, что центр Тюмени загружен транспортом, это касается как исторической части города, так и набережной.
Первая платная парковка появилась в Тюмени в середине 2016 года, ее оборудовали возле администрации города. Тогда стоимость одного часа была установлена в 25 рублей.
В ближайшее время платной станет парковка у драмтеатра на площади 400-летия Тюмени.