Парковка на набережной Туры в Тюмени стала платной

Оплатить парковку можно на кассе, с помощью СМС-сообщения и через мобильное приложение «Парковки Тюмени», сообщает администрация областной столицы, а также уточняет, что услуги парковки оплачиваются при выезде из нее, поэтому автомобилисты должны сохранять билет, который получили при въезде.