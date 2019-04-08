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Парковка на набережной Туры в Тюмени стала платной

8 апреля 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
С понедельника, 8 апреля, многоуровневая парковка на набережной Тюмени стала платной. Она будет работать в круглосуточном режиме, оставить автомобиль на час обойдется в 40 рублей.
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Тюмень

Оплатить парковку можно на кассе, с помощью СМС-сообщения и через мобильное приложение «Парковки Тюмени», сообщает администрация областной столицы, а также уточняет, что услуги парковки оплачиваются при выезде из нее, поэтому автомобилисты должны сохранять билет, который получили при въезде.

Парковку сделали платной из-за того, что центр Тюмени загружен транспортом, это касается как исторической части города, так и набережной.

Первая платная парковка появилась в Тюмени в середине 2016 года, ее оборудовали возле администрации города. Тогда стоимость одного часа была установлена в 25 рублей.

В ближайшее время платной станет парковка у драмтеатра на площади 400-летия Тюмени.

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#Новости#Парковки#Тюменская область#Набережная Туры#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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