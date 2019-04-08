Не ждите новых Айфонов в России. МТС и ФСБ против новой технологии Apple

Данная технология позволяет подключиться к системе связи без физической сим-карты. Перспективы разработки обсуждались в конце марта. Операторы связи полагают, что технология рассчитана на развитие виртуальных операторов связи и развяжет «ценовую войну». Внедрение eSim позволит пользователям активнее использовать международных операторов связи и скрывать свои данные.
Специалисты опасаются, что в этом случае возрастёт количество хакерских атак, рекламных звонков и мошенничеств с подменой номера, которые набирают все больше популярность. Представитель 8-го центра ФСБ пояснил, что eSim вызовет осложнения в работе отечественной криптографии.