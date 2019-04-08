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На юге Тюменской области резко выросла активность волков

8 апреля 2019, 13:04
Фото: pixabay.com
В Тюменской области растет численность волков. По словам начальника Госохотуправления Тюменской области Василия Щепелина, в прошлом году их было более 150 особей, сейчас численность возросла кратно.
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Тюмень

«В начале этого года их поголовье увеличилось кратно. Предположительно, много волков пришло из Казахстана. Нами принято решение о срочном регулировании их численности в нескольких районах юга области. В Нижней Тавде добыли пять волков сразу. Здоровые такие под 70 кг. Охотпользователи жалуются, что волки режут там поголовно косуль, кабанов, сразу по несколько копытных», - рассказал Василий Щепелин.

По его словам, зимний маршрутный учет охотуправление сделало. Теперь эти данные обрабатываются, а дальше будут переданы в департамент недропользования. После этого они будут утверждены и отправлены в Министерство природных ресурсов. И только пройдя все процедуры охотуправление получит утвержденные официальные данные.

«В последние годы регулированием их численности особо не занимались, и приплод резко возрос. Появились очень активные стаи. В любой стае всегда руководит волчица, у нее в отряде несколько самцов, от шести до десяти особей», - уточнил Василий Щепелин.

По словам охотоведа, очень активно ведут себя волки в Нижнетавдинском, Вагайском, Тобольском, Аромашевском и ряде других районов области.

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