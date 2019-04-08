На юге Тюменской области резко выросла активность волков

«В начале этого года их поголовье увеличилось кратно. Предположительно, много волков пришло из Казахстана. Нами принято решение о срочном регулировании их численности в нескольких районах юга области. В Нижней Тавде добыли пять волков сразу. Здоровые такие под 70 кг. Охотпользователи жалуются, что волки режут там поголовно косуль, кабанов, сразу по несколько копытных», - рассказал Василий Щепелин.