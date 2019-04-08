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МВД и МЭР реформируют сдачу экзамена на права

8 апреля 2019, 11:57
Фото: pixabay.com
МВД и Минэкономразвития проведут реформу сдачи экзамена на ВУ. Эксперты отмечают, что «Город» и «Площадку» будущие водители будут сдавать в одно испытание.

На данный момент для одобрения новшеств необходимо согласие Минтранса России. Чиновники рассмотрят закон этим летом.

В ГИБДД отмечают, что навыки вождения у будущих автомобилистов будут проверять непосредственно в городе. Ранее МВД и МЭР не могли прийти к согласию в этом вопросе. В МВД настаивали на сохранении этапов «Площадка» и «Город». В ГИБДД подготовили свои правила сдачи экзамена. Автоинспекторы изменят теоретическую часть, которая должна зависеть от категории прав, которую хочет получить абитуриент. На данный момент в теории 800 вопросов, которые разделены для легковых машин и грузовиков. Эксперты отмечают, что между ними нет принципиальной разницы.

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