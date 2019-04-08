МВД и МЭР реформируют сдачу экзамена на права

В ГИБДД отмечают, что навыки вождения у будущих автомобилистов будут проверять непосредственно в городе. Ранее МВД и МЭР не могли прийти к согласию в этом вопросе. В МВД настаивали на сохранении этапов «Площадка» и «Город». В ГИБДД подготовили свои правила сдачи экзамена. Автоинспекторы изменят теоретическую часть, которая должна зависеть от категории прав, которую хочет получить абитуриент. На данный момент в теории 800 вопросов, которые разделены для легковых машин и грузовиков. Эксперты отмечают, что между ними нет принципиальной разницы.