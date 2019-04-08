Эксперты обсудят в Тюмени производство и экспорт «зеленого бренда»

Специалисты отмечают, что «зелёный бренд» должен производиться из качественных и свежих продуктов и быть полезным для здоровья человека. Экономисты отмечают рост популярности этого сегмента производства во всём мире, и Россия может занять определенную нишу в экспорте данных товаров за рубеж.
В заседании 10 апреля примут участие замгубернатора региона, глава департамента АПК, президент Торгово-промышленной палаты региона Эдуард Абдуллин. На мероприятии стороны обсудят современные возможности тюменских предприятий для производства подобной продукции, использование маркировки «Эко» и экспорт тюменских продуктов. В обсуждении будут участвовать руководители крупных агрохолдингов и инвесторы.