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Эксперты обсудят в Тюмени производство и экспорт «зеленого бренда»

8 апреля 2019, 11:30
Фото: pixabay.com
Клуб экспертов «Сибинформбюро» с 10 апреля займется разработкой экологического бренда. Мероприятие пройдет в 16:00 по адресу улица Геологоразведчиков, 28 А.
Сюжет
Тюмень

Специалисты отмечают, что «зелёный бренд» должен производиться из качественных и свежих продуктов и быть полезным для здоровья человека. Экономисты отмечают рост популярности этого сегмента производства во всём мире, и Россия может занять определенную нишу в экспорте данных товаров за рубеж.

В заседании 10 апреля примут участие замгубернатора региона, глава департамента АПК, президент Торгово-промышленной палаты региона Эдуард Абдуллин. На мероприятии стороны обсудят современные возможности тюменских предприятий для производства подобной продукции, использование маркировки «Эко» и экспорт тюменских продуктов. В обсуждении будут участвовать руководители крупных агрохолдингов и инвесторы.

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#Новости#Продукты#Экология#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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