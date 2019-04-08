Эксперты обсудят в Тюмени производство и экспорт «зеленого бренда»

Специалисты отмечают, что «зелёный бренд» должен производиться из качественных и свежих продуктов и быть полезным для здоровья человека. Экономисты отмечают рост популярности этого сегмента производства во всём мире, и Россия может занять определенную нишу в экспорте данных товаров за рубеж.