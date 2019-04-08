nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Апрель - самое выгодное время для покупки мебели в Тюмени

8 апреля 2019, 03:47
Фото: domdivanov72.com
Весна – прекрасная пора для преображения и обновления. С пробуждением природы нам не терпится добавить в свою жизнь новых красок и впечатлений: сменить имидж, заняться спортом, поменять обстановку в квартире. Апрель — отличное время не только для для радости и вдохновения, но и для покупок!
Сюжет
Тюмень

Большинство из нас пытаются обеспечить себе жизнь в стабильности: покупка квартиры, капитальный ремонт, дизайнерские обои и модная мебель, которая не меняется долгими годами. Но привычная обстановка рано или поздно надоедает и требует перемен.

Чтобы преобразить свой дом, совсем необязательно затевать большой ремонт, достаточно будет добавить новые яркие детали и аксессуары в интерьер или обновить мебель. Поверьте, с такими переменами ваша жизнь тоже изменится! А покупки в апреле могут быть не только радостными и приятными, но и выгодными. Например интернет-магазин «Дом Диванов в Тюмени» предлагает огромный ассортимент мебели, который позволит полностью обставить дом или квартиру по хорошим ценам.

Фото: domdivanov72.com

Пришла пора что-то менять — начните с надоевшего интерьера и обновите мебель.

Решились на весеннее преображение своего жилища? Обратите внимание на советы дизайнеров, которые помогут вам определиться с правильным выбором мебели.

Фото: domdivanov72.com
  1. В первую очередь смените обстановку в той комнате, где вы с семьей проводите большую часть времени.
  2. Попробуйте отойти от стереотипов и добавить в свое жилище свежие цвета. Не обязательно менять обои, пусть главным акцентом станет, например, стильный и яркий диван. Необычные дизайнерские решения будут вдохновлять вас и каждый день заряжать положительными эмоциями.
  3. Продумайте план своих действий при обновлении интерьера: начните с генеральной уборки и избавьтесь от ненужных и старых вещей, на бумаге пропишите какую мебель вы хотите поменять или добавить и заранее предусмотрите какие средства готовы будет потратить.
  4. Планируйте новую обстановку так, чтобы она не напоминала старую. Нарисуйте расположение комнаты или квартиры, добавляйте или переставляйте мебель на своем чертеже до тех пор, пока не найдете нужное решение.
  5. Обязательно оставьте в помещении свободное пространство. Это необходимо для комфорта и ощущения пространства.
  6. Если у вас есть желание, но нет идей, обратитесь к дизайнеру или посмотрите варианты в интернете.

Когда действия по обновлению интерьера точно определены, осталось только выбрать магазин, где ее можно приобрести.

Фото: domdivanov72.com

В интернет-магазине «Дом Диванов» — каждый покупатель становится дизайнером мебели: практически любой диван здесь можно заказать в тысячах вариантов тканей (велюр, искусственная замша, рогожка, флок и т. д.). Такое уникальное предложение позволит найти нужное решение даже для самого необычного и оригинального интерьера.

«Дом Диванов» представляет самый большой выбор мягкой мебели в нашем городе. Кроме того, в его каталогах можно подобрать мебель для любых целей и помещений по разумным ценам.

В интернет-магазине «Дом Диванов» вы можете заказать доставку во все регионы РФ и страны Таможенного союза. Но не только доставка, внимательный сервис и товарный ассортимент делают покупку в этом интернет-магазине приятной. Доступные цены и действующие акции будут еще и выгодным вложением в обновление вашего жилья. А для постоянных покупателей — есть накопительные карты с честными бонусами.

Успейте сделать полезную и выгодную покупку в апреле — до конца этого месяца «Дом Диванов в Тюмени» предлагает более 900 товаров со скидками.

Интернет-магазин мебели Дом Диванов

Телефон: 8 (800-33) 3-58-61

Пункт выдачи в г. Тюмени: ул. Чекистов, 29, корпус 3, стр. 1

#Новости#Магазины#Мебель#Тюмень#Ирина Швецова#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25